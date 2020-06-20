Поклонская объявила конкурс на лучшее аниме с ней

Знаю, что каждый из вас талантлив, и есть много творческих людей. Предлагаю вам маленький конкурс на лучшее аниме со мной. И, конечно же, победителя ждет сюрприз. Буду рада участникам со всех стран.
Наталья Поелонская(цитата по Telegram-каналу)
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Интернет-мем «няш-мяш» появился весной 2014 года, когда Наталья Поклонская стала и.о. руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. Приказ об образовании прокуратур Республики Крым и города Севастополя в системе прокуратуры России тогда подписал генпрокурор Юрий Чайка. После пресс-конференции в новом качестве на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, в особенности — в Японии. Их впечатлил образ девушки в строгой форме, вскоре ей посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений, в частности в аниме-стиле, в котором популярно слово «ня» (в Японии словом nya обозначают вокализацию мяукания кошки). Поклонской не понравилась такая известность.
Позже в ходе одной из пресс-конференций Поклонская, отвечая на вопрос о неожиданной популярности и своем отношении к ней, напомнила, что она — прокурор, добавив, что «никаких няш-мяш и тому подобное я не допущу». После чего фраза «няш-мяш» закрепилась в интернете именно за Поклонской.