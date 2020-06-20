Мэр Бишкека заразился коронавирусом

«Результаты первого анализа на коронавирус в мэра Бишкека положительные. Он находится дома на самоизоляции… Азиз Суракматов находился дома с высокой температурой три дня. Сейчас его состояние удовлетворительное», — сказал Тулобаев (цитата по «Интерфаксу»).
Коронавирус подтвердился также еще у двоих сотрудников муниципалитета, добавил он.
Всего Киргизии выявлено 2657 заразившихся коронавирусом, 31 человек умер. В России заболели более 569 тыс. человек, 7841 умер. Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 8,4 млн, жертвами вируса стали 453 тыс. человек.