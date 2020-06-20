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10:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Мэр Бишкека заразился коронавирусом

У мэра Бишкека Азиза Суракматова обнаружили коронавирус, сообщил руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев. Заражение выявил первичный тест, повторный анализ направлен в лабораторию.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 20.06
Инфицировано569 063+7 972
6.06
8855
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Скончалось7 841+181
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Выздоровело324 406+10 443
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Инфицировано8 665 920+176 944
6.06
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Источник: РИА "Новости"

«Результаты первого анализа на коронавирус в мэра Бишкека положительные. Он находится дома на самоизоляции… Азиз Суракматов находился дома с высокой температурой три дня. Сейчас его состояние удовлетворительное», — сказал Тулобаев (цитата по «Интерфаксу»).

Коронавирус подтвердился также еще у двоих сотрудников муниципалитета, добавил он.

Всего Киргизии выявлено 2657 заразившихся коронавирусом, 31 человек умер. В России заболели более 569 тыс. человек, 7841 умер. Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 8,4 млн, жертвами вируса стали 453 тыс. человек.

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