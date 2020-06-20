Коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился до 0,75

Как и в пятницу, показатель держится ниже единицы в восьми из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся. Выше он только в Нижегородской области (1,08) и Ханты-Мансийском автономном округе (1,25).
В Подмосковье коэффициент составил 0,91, в Санкт-Петербурге — 0,92, в Дагестане — 0,95. В Свердловской области он равен 0,97, в Тульской — 0,94, в Ростовской — 0,9, а в Красноярском крае — 0,95.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.