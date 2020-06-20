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11:49 (мск), источник: ТАСС

Коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился до 0,75

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/ — Коэффициент распространения коронавируса в России в субботу составил 0,93, практически не изменившись за сутки. В Москве он снизился до 0,75, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:33 MSK, 20.06
Инфицировано576 952+7 889
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
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8987
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8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
6.0619.06
Скончалось8 002+161
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
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174
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16.06
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17.06
194
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182
19.06
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6.0619.06
Выздоровело334 592+10 186
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
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14.06
5409
15.06
4489
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9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
6.0619.06
Инфицировано8 675 365+186 389
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
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139492
18.06
175538
19.06
141575
6.0619.06
Скончалось460 256+6 275
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
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Выздоровело4 258 758+103 659
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
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92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
6.0619.06
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Источник: РИА "Новости"

Как и в пятницу, показатель держится ниже единицы в восьми из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся. Выше он только в Нижегородской области (1,08) и Ханты-Мансийском автономном округе (1,25).

В Подмосковье коэффициент составил 0,91, в Санкт-Петербурге — 0,92, в Дагестане — 0,95. В Свердловской области он равен 0,97, в Тульской — 0,94, в Ростовской — 0,9, а в Красноярском крае — 0,95.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

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