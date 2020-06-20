В России четвертый день подряд выявили менее 8000 больных с коронавирусом

Вылечились от коронавируса почти 58% от общего числа инфицированных — 334 592 человека (плюс 10 186 выздоровевших за последние сутки). Число вылечившихся превышает количество новых случаев заражения уже пятый день подряд. Умерли от коронавируса 8002 жителя России (1,4% от общего числа выявленных случаев заражения), 161 из них за минувшие сутки.
В Москве COVID-19 нашли у 1057 жителей за минувшие сутки, выздоровели от коронавируса при этом 2115 пациентов, сообщил оперативный штаб. Из 212 978 выявленных заразившихся в городе вылечились уже более 63% или 134 549 человек. Умерли 34 инфицированных за сутки — минимальное с начала мая суточное число смертей от коронавируса в столице. Общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 3565 человек, по официальным данным.
Алена Якушова