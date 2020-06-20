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10:58 (мск), источник: Ведомости

В России четвертый день подряд выявили менее 8000 больных с коронавирусом

В России за последние сутки заболевание коронавирусной инфекцией подтвердилось у 7889 человек, у 32,7% из них не было симптомов, сообщает федеральный оперативный штаб. С начала эпидемии выявлено уже 576 952 случаев заражения коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 20.06
Инфицировано576 952+7 889
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
6.0619.06
Скончалось8 002+161
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
6.0619.06
Выздоровело334 592+10 186
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
6.0619.06
Инфицировано8 666 697+177 721
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
6.0619.06
Скончалось460 066+6 085
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
6.0619.06
Выздоровело4 247 527+92 428
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
6.0619.06
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Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Вылечились от коронавируса почти 58% от общего числа инфицированных — 334 592 человека (плюс 10 186 выздоровевших за последние сутки). Число вылечившихся превышает количество новых случаев заражения уже пятый день подряд. Умерли от коронавируса 8002 жителя России (1,4% от общего числа выявленных случаев заражения), 161 из них за минувшие сутки.

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В Москве COVID-19 нашли у 1057 жителей за минувшие сутки, выздоровели от коронавируса при этом 2115 пациентов, сообщил оперативный штаб. Из 212 978 выявленных заразившихся в городе вылечились уже более 63% или 134 549 человек. Умерли 34 инфицированных за сутки — минимальное с начала мая суточное число смертей от коронавируса в столице. Общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 3565 человек, по официальным данным.

Алена Якушова

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