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13:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Появились возможные сроки выпуска российской вакцины от коронавируса

Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года. Такие сроки спрогнозировал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (НИИ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:33 MSK, 20.06
Инфицировано576 952+7 889
7.06
8984
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Скончалось8 002+161
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Выздоровело334 592+10 186
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Инфицировано8 685 046+196 070
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8.06
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Скончалось460 506+6 525
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Выздоровело4 269 861+114 762
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7.0620.06
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Источник: РИА "Новости"
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Он также поблагодарил Министерство обороны России за участие в разработке вакцины, отметив, что, благодаря совместной работе с ними, удается добиваться нужного результата в ограниченный период времени.

О том, что клинические испытания вакцины проходят в штатном режиме, также рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее, 18 июня, вакцинацию первых российских добровольцев от COVID-19 показали на видео. На кадрах видно, что препарат вводится внутримышечно в предплечье. Как уточнила медработница Светлана Волчихина, введение вакцины прошло согласно протоколу, через 30 минут после этого добровольцев осмотрели врачи. Состояние участников исследования было хорошее, добавила Волчихина.

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