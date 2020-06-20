15:24 (мск), источник: РБК
Johnson & Johnson перестанет выпускать осветляющую кожу косметику
Средства против темных пятен некоторые потребители используют для осветления кожи, что представляется так, будто светлые тона лучше, считают в компании.
Американская компания Johnson & Johnson, выпускающая косметику и средства гигиены, решила не выпускать больше средства для осветления темных пятен. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление компании.
Газета пишет, что некоторые потребители используют их для того, чтобы сделать свой цвет кожи светлее.
Газета указывает, что крем Clean & Clear Fairness для уменьшения темных пятен хорошо продается в Индии. В Johnson & Johnson сообщили, что сейчас удаляют ссылки на такие средства со своих сайтов. При этом через некоторое время они снова могут появиться в продаже.
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