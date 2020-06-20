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15:24 (мск), источник: РБК

Johnson & Johnson перестанет выпускать осветляющую кожу косметику

Средства против темных пятен некоторые потребители используют для осветления кожи, что представляется так, будто светлые тона лучше, считают в компании.

Источник: AFP 2020

Американская компания Johnson & Johnson, выпускающая косметику и средства гигиены, решила не выпускать больше средства для осветления темных пятен. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление компании.

Газета пишет, что некоторые потребители используют их для того, чтобы сделать свой цвет кожи светлее.

«Разговоры в течение последних нескольких лет показали, что некоторые названия продуктов или заявления по поводу средств для уменьшения темных пятен наших [брендов] Neutrogena и Clean & Clear представляют светлую или белую кожу лучше, чем ваш собственный тон», — цитирует NYT заявление.

Газета указывает, что крем Clean & Clear Fairness для уменьшения темных пятен хорошо продается в Индии. В Johnson & Johnson сообщили, что сейчас удаляют ссылки на такие средства со своих сайтов. При этом через некоторое время они снова могут появиться в продаже.

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В июне компания заявила, что потратит $10 млн на борьбу с расизмом и несправедливостью в США.

Ранее американская компания Dreyer решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов, которые живут на Аляске, Чукотке, в Гренландии и на севере Канады.

Новый виток обсуждения расизма в США начался после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Один из них надавил коленом на шею мужчины. Экспертиза установила, что он умер от асфиксии. После этого в США и других странах начались протесты под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

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