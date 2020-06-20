13:51 (мск), источник: Life.ru
«Все жизни имеют значение». Пенс отказался произнести фразу «Black Lives Matter»
Он также высказал мнение, что нет необходимости отдельно признавать ценность жизней афроамериканцев.
Когда в эфире телеканала 6 ABC ведущий отметил, что в США республиканцы крайне редко произносят главный лозунг протестующих, Пенс не поддался на уловку.
Вместо этого он заявил, что считает смерть афроамериканца Джорджа Флойда трагедией.
Он подчеркнул, что в США люди поддерживают равноправие. Кроме того, в день освобождения рабов американцы отмечают то, что с момента основания страны они «дорожат идеалом, согласно которому все созданы равными и наделены Создателем определенными неотъемлемыми правами». Поэтому, заключил Пенс, значение имеют жизни всех людей.
Когда его вновь призвали отдельно признать ценность жизней афроамериканцев, так как в стране не все могут это сделать,
Я не согласен с тем фактом, что есть определенный сегмент среди американцев, который отрицает ценность и значимость каждой человеческой жизни.
Напомним, после того как жесткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрел лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приемы против граждан.