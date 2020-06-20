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13:51 (мск), источник: Life.ru

«Все жизни имеют значение». Пенс отказался произнести фразу «Black Lives Matter»

Он также высказал мнение, что нет необходимости отдельно признавать ценность жизней афроамериканцев.

Источник: Reuters

Вице-президент США Майк Пенс отказался произносить слоган движения «Black lives matter» («Жизни темнокожих важны»). Он заявил, что жизни всех людей равноценны.

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Когда в эфире телеканала 6 ABC ведущий отметил, что в США республиканцы крайне редко произносят главный лозунг протестующих, Пенс не поддался на уловку.

Вместо этого он заявил, что считает смерть афроамериканца Джорджа Флойда трагедией.

Он подчеркнул, что в США люди поддерживают равноправие. Кроме того, в день освобождения рабов американцы отмечают то, что с момента основания страны они «дорожат идеалом, согласно которому все созданы равными и наделены Создателем определенными неотъемлемыми правами». Поэтому, заключил Пенс, значение имеют жизни всех людей.

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Когда его вновь призвали отдельно признать ценность жизней афроамериканцев, так как в стране не все могут это сделать, вице-президент США возразил.

Я не согласен с тем фактом, что есть определенный сегмент среди американцев, который отрицает ценность и значимость каждой человеческой жизни.
Майк Пенс
вице-президент США

Напомним, после того как жесткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрел лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приемы против граждан.

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Место гибели Джорджа Флойда в США используют для обрядов и паломничества
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14:08 (мск)© Ньюстюб
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