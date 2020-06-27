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День в истории: 27 июня
Чай завоевывает Европу, восстание на броненосце «Потёмкин», день рождения Алсу и другие памятные даты и события, которые произошли 22 июня в разные годы.
Этот национальный праздник отмечают с 1958 года. Сперва — в последнее воскресенье июня, а затем первый президент России Борис Ельцин издал распоряжение, которое предписывало отмечать День молодежи 27 июня. Иногда, по старинке, его все же отмечают в последнее воскресенье месяца.
Существуют сведения, что первыми чай в Европу завезли из Китая арабские торговцы еще в IX веке. Но официальным началом систематического импорта напитка считается 1516 год, когда португальцы под командованием исследователя Рафаэля Перестрелло проложили постоянный морской путь в Китай. Правда, чай, который они стали привозить с Востока, «застрял» в Португалии примерно на сто лет, где его изредка употребляли при дворе. Позже голландцы и англичане тоже стали импортировать чай. Первоначально его употребляли как лечебный напиток, но по прошествии нескольких десятилетий его стали пить для удовольствия.
Немецкий конструктор и организатор производства стрелкового оружия появился на свет 27 июня 1838 года в Германии. Среди разработок Маузера, помимо винтовок, наибольшую известность получили пистолет Mauser C96 и револьвер «Зиг-Заг».
27 июня 1905 года началось одно из самых известных событий революции 1905—1907 годов в Российской империи и первый случай вооружённого мятежа целой воинской части в ходе этой революции. Восстание на корабле спровоцировало… несвежее мясо для борща: команда корабля заметила подпорченные туши и отказалась от обеда. Когда за пассивный бунт решили наказать невиновных, он перерос в открытое противостояние. Матросы захватили корабль, убив часть офицеров.
Французская актриса театра и кино, певица, обладательница рекордных 5 премий «Сезар» родилась в Париже 27 июня 1955 года. Аджани больше всего известна ролями в фильмах: «Одержимая» (1981), «Убийственное лето» (1983), «Камилла Клодель» (1988), «Королева Марго» (1994) и «Последний урок» (2008).
Его установили в 1967 году в районе Энфилд на севере Лондона в отделении британского банка Barclays. Этот автомат изобрел шотландец Джон
Российская певица, актриса и телеведущая родилась 27 июня 1983 года в Бугульме. Алсу вошла в историю отечественной эстрады как автор бессмертного хита «Зимний сон». В 2000 году она представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», где заняла 2 место и стала самой юной участницей за всю историю конкурса.