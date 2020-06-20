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16:32 (мск), источник: Известия

Минобороны сообщило о состоянии добровольцев с вакциной от COVID-19

Все добровольцы, принимающие участие в разработке вакцины от COVID-19, чувствуют себя нормально. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в Минобороны России.

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Источник: РИА "Новости"

«Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено. С ними ежедневно проводится широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований», — заявил анестезиолог-реаниматолог Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев.

По его словам, после проведения исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины будет проведена иммунизация остальной части добровольцев.
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Отмечается, что с добровольцами ежедневно проводятся лабораторные и инструментальные исследования. 20 июня состоится очередная сдача анализов для исследования наличия иммунного ответа после введения вакцины.

Как подчеркнул Чихляев, добровольцы общаются с родственниками и близкими по видеосвязи.

«Во время нахождения на изоляции им предоставляется четырехразовое питание, оптимальное по калорийности и сбалансированное по содержанию жиров, белков и углеводов», — добавил он.

17 июня в Минздраве рассказали «Известиям» подробности проведения клинических испытаний двух форм российской вакцины против COVID-19. Там отметили, что препараты были разработаны Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

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Разрешение на исследования ведомство выдало 16 июня.

Испытания вакцины в форме раствора для внутримышечного введения проводятся в военном госпитале имени Бурденко, а в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения — в Сеченовском университете.

После вакцинации все добровольцы находятся в изоляции в стационаре в течение 28 дней. Врачи контролируют их состояние здоровья и по различным параметрам следят за формированием иммунного ответа.

Затем в течение шести месяцев после выписки из стационара врачи-исследователи будут контролировать состояние здоровья добровольцев.

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