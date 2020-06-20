18:49 (мск), источник: Интерфакс
Песков сообщил, что у него есть антитела к коронавирусу
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU —
«Нелегко, но видите, я стою перед вами, я уже вернулся к абсолютно активной жизни, собственно, уже и забыл, что лежал в больнице. С точки зрения здоровья уже все прекрасно, более того, уже есть антитела», — сказал Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Он отметил, что вынужден, как и все, носить маску и перчатки в общественных местах, но чувствует себя гораздо более защищенным.
«Пришлось, к сожалению, пройти через эту эпопею,
Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице. Переболела также его жена Татьяна Навка. Ее выписали 21 мая, Пескова — 25 мая.
В конце мая он заявил, что коронавирус — «это штука реальная», а выдумкой его считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии.