Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Опасность космического мусора: проблема будущего Мусор, производимый людьми, стал проблемой не только на Земле, но и в космосе
Фоторепортажи
165 лет назад не стало Жанны Фриске
28В Москве отменен режим самоизоляции
18:49 (мск), источник: Интерфакс

Песков сообщил, что у него есть антитела к коронавирусу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо, работает и имеет антитела к инфекции.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:08 MSK, 20.06
Инфицировано576 952+7 889
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
7.0620.06
Скончалось8 002+161
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
7.0620.06
Выздоровело334 592+10 186
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
7.0620.06
Инфицировано8 703 274+156 355
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
7.0620.06
Скончалось460 963+4 237
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
7.0620.06
Выздоровело4 280 163+84 889
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
7.0620.06
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

«Нелегко, но видите, я стою перед вами, я уже вернулся к абсолютно активной жизни, собственно, уже и забыл, что лежал в больнице. С точки зрения здоровья уже все прекрасно, более того, уже есть антитела», — сказал Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Разочарование или счастье
Конец пандемии

Он отметил, что вынужден, как и все, носить маску и перчатки в общественных местах, но чувствует себя гораздо более защищенным.

«Пришлось, к сожалению, пройти через эту эпопею, чуть-чуть поболеть, болезнь неприятна и, тем не менее, от нее выздоравливают, и, слава богу, наши врачи прекрасно научились ее лечить», — отметил Песков.

Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице. Переболела также его жена Татьяна Навка. Ее выписали 21 мая, Пескова — 25 мая.

В конце мая он заявил, что коронавирус — «это штука реальная», а выдумкой его считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома
Над Эр-Риядом перехвачены две ракеты
В России за сутки выявлено менее 8000 заразившихся коронавирусом
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Ушел из жизни автор песни «На заре»
Майк Пенс отказался произнести фразу «Black Lives Matter»
Улицы Москвы «превратились» в реки (видео)
В ЮАР на берег вынесло гигантского кальмара
ЦСКА играет с «Зенитом» в матче РПЛ (трансляция)
Здоровье
Заброшенная больница в Москве: фоторепортаж В разгар пандемии и переформатирования больниц в «ковидарии» в нашей стране пустуют целые лечебно-диагностические корпуса — даже с оборудованием.
Hi-Tech
Зачем в смартфонах нужен ИК-порт и как он работает Как легко управлять техникой
Авто
Какими автомобилями премиум-класса владеют российские депутаты Авто Mail.ru внимательно изучил декларации российских парламентариев и узнал, какими премиальными автомобилями они владеют. Спойлер: самая популярная модель у законотворцев - это ожидаемо Mercedes-Benz S-Класса
Кино
Николь Кидман — 53: самые запоминающиеся роли актрисы Неожиданные, провокационные и просто яркие киноработы одной из главных актрис Голливуда — в нашей фотоленте
Новости партнеров
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Нацисты держат Украину в страхе. Массовые избиения отрезвили украинцев
Бывший зэк рассказал, что на зоне сделают с Ефремовым
Дети
Пелагея претендует на алименты в размере 1,5 млн рублей в месяц Суд состоится 26 июня.
Леди
Лолита восхитила сеть кардинальной сменой имиджа Певица продемонстрировала смелый образ.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь