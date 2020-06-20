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15:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Италии со дна озера «поднимут» средневековый город-призрак

В нем сохранились каменные дома, мост, кладбище и церковь.

Тосканский городок Фаббриче ди Кареггине XII века может не только «подняться» со дна озера, но и быть снова заселен, сообщает CNN.

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Средневековый город был затоплен в 1946 году во время строительства гидроэлектростанции. Он скрылся под 34 млн кубометров воды озера Вальи. Местное население переехало в коммуну Вальи-Сотто поблизости.

Город-призрак показывался из-под воды четыре раза — в 1958, 1974, 1983 и 1994 годах, когда спускали воду хранилища для ремонта дамбы. В Фаббриче ди Кареггине сохранились каменные дома, мост, кладбище и церковь Сан-Теодоро.

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Местные политики давно ратуют за осушение озера. Еще в 2015 году Марио Апулия, бывший мэр Вальи-Сотто, призвал «поднять» город и наладить туризм для создания рабочих мест.

На 2021 год запланирован очередной спуск водохранилища. Активисты и политики надеются воспользоваться случаем и вернуть к жизни средневековый город, который может принести огромную пользу местному бюджету и привлечь множество туристов.

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Энергетическая компания Enel, которая управляет искусственным озером, сообщила CNN, что в данный момент создается официальная рабочая группа для обсуждения этого вопроса.

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Анна Лысенко

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