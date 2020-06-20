15:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Италии со дна озера «поднимут» средневековый город-призрак
В нем сохранились каменные дома, мост, кладбище и церковь.
Тосканский городок Фаббриче ди Кареггине XII века может не только «подняться» со дна озера, но и быть снова заселен, сообщает CNN.
Средневековый город был затоплен в 1946 году во время строительства гидроэлектростанции. Он скрылся под 34 млн кубометров воды озера Вальи. Местное население переехало в коммуну
Местные политики давно ратуют за осушение озера. Еще в 2015 году Марио Апулия, бывший мэр
На 2021 год запланирован очередной спуск водохранилища. Активисты и политики надеются воспользоваться случаем и вернуть к жизни средневековый город, который может принести огромную пользу местному бюджету и привлечь множество туристов.
Энергетическая компания Enel, которая управляет искусственным озером, сообщила CNN, что в данный момент создается официальная рабочая группа для обсуждения этого вопроса.
Анна Лысенко