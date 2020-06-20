17:09 (мск), источник: ТАСС
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/ — Предупреждение действует до 22:00 мск 20 июня.
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в субботу в связи с ливнями. Погода в столице будет опасна до 22:00 текущего дня, предупреждает Гидрометцентр России.
«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Местами сильный ливень, очень сильный дождь» — говорится в сообщении на сайте метеослужбы.
Период предупреждения до 22:00 субботы.