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17:09 (мск), источник: ТАСС

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/ — Предупреждение действует до 22:00 мск 20 июня.

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Источник: Reuters

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в субботу в связи с ливнями. Погода в столице будет опасна до 22:00 текущего дня, предупреждает Гидрометцентр России.

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Местами сильный ливень, очень сильный дождь» — говорится в сообщении на сайте метеослужбы.

Период предупреждения до 22:00 субботы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Уровни опасности погоды
Источник:©РИА "Новости"
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