Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Опасность космического мусора: проблема будущего Мусор, производимый людьми, стал проблемой не только на Земле, но и в космосе
Фоторепортажи
165 лет назад не стало Жанны Фриске
50В Сети выбрали самые красивые фото года
17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Москву затопило после ливня (видео)

Дороги «превратились» в реки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 74% 762 мм рт. ст. 0 м/с
Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Дороги на юге Москвы оказались под водой после сильного ливня. Жители города массово делятся фотографиями разбушевавшейся стихии в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

На Андропова улицы «превратились» в реки, в районе метро Южная перекрыты полосы в одном из направлений. Затруднено движение на улице Подольских Курсантов и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции «Бирюлево-Товарная».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее МЧС призвало москвичей воздержаться от поездок на своих автомобилях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России за сутки выявлено менее 8000 заразившихся коронавирусом
Ушел из жизни автор песни «На заре»
Майк Пенс отказался произнести фразу «Black Lives Matter»
Johnson & Johnson прекратит продажу косметики, отбеливающей кожу
В ЮАР на берег вынесло гигантского кальмара
Путин продлил доплаты медикам за работу с коронавирусом
В Италии со дна озера «поднимут» средневековый город-призрак
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
3 актера РФ, которые увели жен у лучших друзей
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Hi-Tech
Зачем в смартфонах нужен ИК-порт и как он работает Как легко управлять техникой
Горячие темы на Авто
" я уже ничему не удивляюсь" 281
Налейте мне стакан Тархуна! Пятница! 221
Второй вопрос знатокам -- 166
Кто то бросал курить? 134
Кино
Николь Кидман — 53: самые запоминающиеся роли актрисы Неожиданные, провокационные и просто яркие киноработы одной из главных актрис Голливуда — в нашей фотоленте
Новости партнеров
Клевета о Войне уже проникла внутрь Росссии – как её остановит Конституция
Ты можешь сам решить, нужно ли обновление Конституции, – читай и думай
Европа хочет запретить россиянам обновлять Конституцию – подчинимся?
В России годами добивались этого в Конституции: зарплаты и пенсии
Gnezdo.ru
Как выглядит жена самого красивого турка в мире
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Как супруги арабов ходят дома при муже. Фото
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Леди
Навка и Смехова устроили девичник с Семенович Смотри новое фото звезд.
Новости партнеров
Как люди, называющие себя «либералами», отказывают России в свободе
Конституция поставит точку в призывах Украины отобрать у России Победу
Как обновление Конституции изменит отношение к работающим и отработавшим
Конституция поставит точку в спорах о полномочиях между властями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь