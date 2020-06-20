17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Москву затопило после ливня (видео)
Дороги «превратились» в реки.
Дороги на юге Москвы оказались под водой после сильного ливня. Жители города массово делятся фотографиями разбушевавшейся стихии в соцсетях.
На Андропова улицы «превратились» в реки, в районе метро Южная перекрыты полосы в одном из направлений. Затруднено движение на улице Подольских Курсантов и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции «Бирюлево-Товарная».
Ранее МЧС призвало москвичей воздержаться от поездок на своих автомобилях.
Анна Лысенко