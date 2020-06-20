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20:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 20 июня

Путин продлил доплаты медикам, названы возможные сроки выпуска российской вакцины, а жители страны собирают чемоданы и готовятся к отпуску.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 20.06
Инфицировано576 952+7 889
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
7.0620.06
Скончалось8 002+161
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
7.0620.06
Выздоровело334 592+10 186
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
7.0620.06
Инфицировано8 716 985+166 527
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
7.0620.06
Скончалось461 206+4 325
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
7.0620.06
Выздоровело4 286 643+83 342
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
7.0620.06
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Пассажир в защитном костюме ждет посадку на рейс в Пекин. Аэропорт Мадрида, Испания | Источник: AFP 2020

В России четвертый день подряд выявляют менее 8 тысяч случаев коронавируса

В стране за последние сутки заболевание коронавирусной инфекцией подтвердилось у 7889 человек, у 32,7% из них не было симптомов. С начала эпидемии выявлено уже 576 952 случаев заражения коронавирусом.

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Вылечились от коронавируса почти 58% от общего числа инфицированных — 334 592 человека. Число вылечившихся превышает количество новых случаев заражения уже пятый день подряд. Умерли от коронавируса 8002 жителя России. Это 1,4% от общего числа выявленных случаев.

Путин продлил на июль и август доплаты медикам за работу с коронавирусом

Все федеральные выплаты и региональные надбавки медицинским работникам, работающим с коронавирусом, должны быть сохранены еще на два месяца, заявил президент.

О дополнительных выплатах медицинским работникам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами, Путин объявил 8 апреля. Врачам президент обещал доплату в 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам «Скорой помощи», работающим с зараженными коронавирусом, — 50 тыс. рублей.

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Появились возможные сроки выпуска российской вакцины от коронавируса

Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года. Такие сроки спрогнозировал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (НИИ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Накануне он также озвучил возможные сроки начала массовой вакцинации россиян.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала единую вакцину от коронавируса невозможной. Пока нельзя однозначно сказать, какие препараты от коронавируса будут эффективны для каждой социальной группы, например, детей или пожилых.

Врачи, медсестры и волонтеры проводят утреннюю тренировку вместе с пациентами, которые болеют коронавирусом в легкой форме. Город Тангеранг, Индонезия | Источник: AFP 2020

Минобороны сообщило о состоянии добровольцев с вакциной от COVID-19

Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено. С ними ежедневно проводится широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований.
Олег Чихляев
анестезиолог-реаниматолог Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко

После вакцинации все добровольцы находятся в изоляции в стационаре в течение 28 дней. Врачи контролируют их состояние здоровья и по различным параметрам следят за формированием иммунного ответа.

Эксперты рассказали об ошибках при использовании антисептика

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Процедура должна занимать не менее 30 секунд, говорят специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Также дезинфицирующее средство следует распределять на тыльную сторону ладоней, между пальцами и под ногтями. Эксперты подчеркнули, что антисептики могут быть не так эффективны, если руки заметно грязные или жирные.

С чем столкнутся мусульмане, иудеи и буддисты после карантина

Верующие возвращаются к прежней жизни: в стране поэтапно открываются храмы разных конфессий. И если у православных это произошло уже три недели назад, то в мечети только-только начинают пускать, а иудеи и буддисты пока еще не могут молиться вместе с единоверцами.

Дезинфекция муниципального склада. Куритиба, Бразилия | Источник: AFP 2020

Чемоданы собраны: какие российские курорты выбирают туристы

1 июля должно состояться полноценное открытие туристического сезона на российских курортах. Спрос уже растет на фоне позитивных новостей. СМИ выяснили, как изменились предпочтения российских отпускников и куда этим летом едут особенно охотно. Как оказалось, россияне стремятся на отдых к морю и на Алтай.

Спрос заметно оживился, он высокий. Если не возникнет новых преград, то в течение двух недель он станет гигантским.
Алексан Мкртчян
директор сети «Розовый Слон»

В Бразилии число выявленных случаев коронавируса превысило 1 млн

За последние сутки COVID-19 заболели 54,8 тыс. человек. Прошлый рекорд был зафиксирован 16 июня — тогда заразились 34,9 тыс. человек. Число смертей составляет около 49 тыс. За последние сутки умерли 1,2 тыс. человек. Выздоровели 507,2 тыс. Страна находится на втором месте в мире по числу случаев COVID-19 после США.

В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США

Минтранс США отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между Соединенными Штатами и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями.

Ведомство настаивает, что «этот приказ является исключительно процедурным вопросом и что его не следует рассматривать как эскалацию» со стороны Вашингтона.

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