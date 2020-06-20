20:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 20 июня
Путин продлил доплаты медикам, названы возможные сроки выпуска российской вакцины, а жители страны собирают чемоданы и готовятся к отпуску.
В стране за последние сутки заболевание коронавирусной инфекцией подтвердилось у 7889 человек, у 32,7% из них не было симптомов. С начала эпидемии выявлено уже 576 952 случаев заражения коронавирусом.
Вылечились от коронавируса почти 58% от общего числа инфицированных — 334 592 человека. Число вылечившихся превышает количество новых случаев заражения уже пятый день подряд. Умерли от коронавируса 8002 жителя России. Это 1,4% от общего числа выявленных случаев.
Все федеральные выплаты и региональные надбавки медицинским работникам, работающим с коронавирусом, должны быть сохранены еще на два месяца, заявил президент.
О дополнительных выплатах медицинским работникам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами, Путин объявил 8 апреля. Врачам президент обещал доплату в 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам «Скорой помощи», работающим с зараженными коронавирусом, — 50 тыс. рублей.
Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года. Такие сроки спрогнозировал директор
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала единую вакцину от коронавируса невозможной. Пока нельзя однозначно сказать, какие препараты от коронавируса будут эффективны для каждой социальной группы, например, детей или пожилых.
Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено. С ними ежедневно проводится широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований.
После вакцинации все добровольцы находятся в изоляции в стационаре в течение 28 дней. Врачи контролируют их состояние здоровья и по различным параметрам следят за формированием иммунного ответа.
Процедура должна занимать не менее 30 секунд, говорят специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Также дезинфицирующее средство следует распределять на тыльную сторону ладоней, между пальцами и под ногтями. Эксперты подчеркнули, что антисептики могут быть не так эффективны, если руки заметно грязные или жирные.
Верующие возвращаются к прежней жизни: в стране поэтапно открываются храмы разных конфессий. И если у православных это произошло уже три недели назад, то в мечети
1 июля должно состояться полноценное открытие туристического сезона на российских курортах. Спрос уже растет на фоне позитивных новостей. СМИ выяснили, как изменились предпочтения российских отпускников и куда этим летом едут особенно охотно. Как оказалось, россияне стремятся на отдых к морю и на Алтай.
Спрос заметно оживился, он высокий. Если не возникнет новых преград, то в течение двух недель он станет гигантским.
За последние сутки COVID-19 заболели 54,8 тыс. человек. Прошлый рекорд был зафиксирован 16 июня — тогда заразились 34,9 тыс. человек. Число смертей составляет около 49 тыс. За последние сутки умерли 1,2 тыс. человек. Выздоровели 507,2 тыс. Страна находится на втором месте в мире по числу случаев COVID-19 после США.
Минтранс США отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между Соединенными Штатами и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями.
Ведомство настаивает, что «этот приказ является исключительно процедурным вопросом и что его не следует рассматривать как эскалацию» со стороны Вашингтона.