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20:03 (мск), источник: Вести.Ru

В США и Швейцарии прекращают испытания гидроксихлорохина

Национальные институты здравоохранения США приняли решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении, распространенном сегодня. Клинические испытания проводились с целью оценить безопасность и эффективность вещества при лечении COVID-19. Они показали, что препарат безвреден, однако и пользы от него мало.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:33 MSK, 20.06
Инфицировано576 952+7 889
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Источник: AP 2020

Швейцарский фармацевтический гигант Novartis также решил прекратить клинические испытания гидроксихлорохина, Однако в этом случае причина в том, что для испытаний не удалось набрать необходимое количество пациентов. Аналогичное решение на этой неделе приняли Всемирная организация здравоохранения и американский медицинский регулятор FDA.

Час разочарований
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Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что принимает гидроксихлорохин в качестве профилактики от коронавируса. Однако ряд исследований показал отсутствие пользы от этого препарата.

Всерьез о противомалярийном препарате, содержащем гидроксихлорохин, заговорили в марте 2020 года после публикации отчетов французских медиков. Группа марсельских врачей описала эффект от использования его комбинации с антибиотиком. Результаты оказались обнадеживающими для больных с легкими симптомами. Это позволяло предположить, что инфицированные могли выздороветь и без такого медикаментозного вмешательства.

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