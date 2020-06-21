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01:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон была госпитализирована с коронавирусом в клинический госпиталь в Лапино. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Starhit.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:33 MSK, 21.06
Инфицировано576 952+7 889
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Источник: РИА "Новости"

По данным издания, родные Кобзон не знают, где она могла заразиться, поскольку всячески уберегали ее и следили за тем, чтобы она не выходила из дома. Кроме того, совсем недавно вдова артиста заявляла, что чувствует себя прекрасно.

10 июня скончался сатирик Анатолий Трушкин. У артиста был коронавирус, заболевание протекало в тяжелой форме. Сатирик находился в больнице около месяца. В последнее время Трушкин был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне перед смертью вечером артисту стало хуже, врачам не удалось спасти его.

В России за минувшие сутки зафиксировали 7889 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, новые зараженные обнаружены в 85 регионах страны. Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 576 тысяч.

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