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16:31 (мск), источник: BBC News Русская служба

Латрункули: римская игра, покорившая Норвегию, и откуда у динозавра мягкие яйца

Среди научных новостей недели: как римская «игра наемников» оказалась в норвежском кургане, опасность, которая подстерегает вас в уборной, окаменелость из Антарктики оказалась кожистым яйцом и хороший-плохой, или как мы различаем запахи.

Источник: Reuters

Бачково-толчковая угроза

«Товарищ, помни: меткость — залог чистоты», — гласила самодельная табличка на дверях деревянного туалета типа сортир в курортной деревушке на берегу Черного моря. Чистотой и гигиеной, помнится, там и не пахло, а пахло совсем иным…

С тех пор утекло много воды, и современные уборные со сливными бачками — не чета деревянным домикам 1970-х годов, никакого вам зловония, все чисто…

Ан нет, говорят ученые, смоделировавшие динамику жидкости, вырывающейся из сливного бачка, и обнаружившие, что мельчайшие капельки вылетают из унитаза на высоту до метра и могут висеть в воздухе до одной минуты. А ведь они могут содержать самые разнообразные вирусы и бактерии.

«Можно предположить, что скорость разлета капелек будет еще выше, если уборной пользуются часто, например по утрам в большой семье или в общественных туалетах в густонаселенных местах», — прогнозирует Цзисян Ван, руководитель исследовательской группы из Университета Янчжоу, результаты работы которой были опубликованы в специализированном издании Physics of Fluids.

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При моделировании работы бачково-толчкового механизма китайские ученые сравнивали два устройства: с одним и с двумя симметричными смывными отверстиями, откуда вода под напором выплескивается в унитаз.

«Результаты моделирования вызывают сильную тревогу, поскольку наблюдается мощный, устремленный вверх поток, содержащий вирусы, и эти частички в 40−60% случаев поднимаются выше уровня сидения унитаза», — отмечают экспериментаторы.

Конечно, цифры впечатляют, если не сказать — настораживают, однако ученые работали с лабораторными жидкостями и аэрозолями, так что с точностью утверждать, смогут ли заразить вас патогенные частицы, попавшие в воздух или осевшие на сидении унитаза, они не берутся.

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И все же сама мысль о том, что из унитаза что-то вылетает, вызывает не самые приятные эмоции. Конечно, чтобы избежать попадания в воздух этого водоворота бог весть что содержащих капелек, идеальным решением было бы перед смывом закрывать крышку унитаза. Но если дома это вполне осуществимо, то в общественных местах такие крышки часто отсутствуют.

«Ежедневная посещаемость общественных туалетов невероятно высока, — напоминают авторы исследования (а мы, в свою очередь, напомним, что дело происходит в Китае), — и если уборной воспользуется больной человек, то это может привести к большому числу последующих заражений. Поэтому все уборные необходимо тщательно обследовать с целью предотвращения эпидемий».

С домашними уборными все более или менее понятно, а вот тем, кто вынужден пользоваться общественными туалетами, ученые рекомендуют тщательно протирать сидения перед использованием, спускать воду с закрытой крышкой, если она, конечно, имеется, и не забывать мыть руки.

Читайте продолжение статьи на сайте Би-Би-Си:

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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