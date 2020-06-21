Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя Труда

Как отмечается в документе, Проценко был удостоен подобного звания за особые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией.
Аналогичные звания также получили главврач петербургской Покровской больницы Марина Бахолдина, главврач городской клинической больницы № 29 в Нижегородской области Юлия Гаревская, врач Центра гигиена и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль и главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.
Ранее в июне сообщалось, что Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом. Вместе с ним на помощь регионам, где наблюдается тяжелая ситуация с распространением инфекции, должны быть направлены еще около 40 столичных медиков.
Проценко сам перенес коронавирус. О его заражении стало известно 31 марта. Тогда Проценко изолировался в своем кабинете и перешел на дистанционный режим работы. 15 апреля медик сообщил, что выздоровел.