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10:52 (мск), источник: Ведомости

Число больных COVID-19 в России превысило 580 000 человек

Врачи выявили коронавирусную инфекцию еще у 7728 пациентов.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:45 MSK, 21.06
Инфицировано584 680+7 728
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
7.0620.06
Скончалось8 111+109
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
7.0620.06
Выздоровело339 711+5 119
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
7.0620.06
Инфицировано8 794 337+118 972
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
7.0620.06
Скончалось464 510+4 254
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
7.0620.06
Выздоровело4 366 818+108 060
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
7.0620.06
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Источник: РИА "Новости"

В России выявлено 7728 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативным штаб. По его данным, с начала эпидемии общее число подхвативших вирус достигло 584 680 человек.

За минувшие сутки В России скончалось 109 пациентов с пневмонией и диагностированным COVID-19. Общее число смертельных случаев увеличилось до 8111 человека, за весь период выздоровели — 339 711 пациентов.

Ирина Чевтаева

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