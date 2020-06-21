10:52 (мск), источник: Ведомости
Число больных COVID-19 в России превысило 580 000 человек
Врачи выявили коронавирусную инфекцию еще у 7728 пациентов.
В России выявлено 7728 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативным штаб. По его данным, с начала эпидемии общее число подхвативших вирус достигло 584 680 человек.
За минувшие сутки В России скончалось 109 пациентов с пневмонией и диагностированным COVID-19. Общее число смертельных случаев увеличилось до 8111 человека, за весь период выздоровели — 339 711 пациентов.
Ирина Чевтаева