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12:41 (мск), источник: Газета.Ру

Московские врачи рассказали о трудностях работы в пандемию COVID-19

В преддверии Дня медработника опытные столичные врачи из разных медучреждений рассказали «Газете.Ru» о трудностях своей ответственной и непростой профессии, впечатлениях от работы в пандемию «ковида» и вспомнили, почему решили лечить людей.

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Источник: Агентство «Москва»

Заведующий хирургическим отделением ГБУЗ Москвы Консультативно-диагностического центра (КДЦ) № 6 Сергей Боховко

«Я решил стать врачом с 14−15 лет. Почему — сложный, скажем так, вопрос — было много факторов. Это и мое собственное желание, и определенный престиж профессии, да и родители повлияли. Опять же, мое окружение, школа. Был и пример старшего брата — он тоже стал врачом», — рассказывает он.

Сейчас Боховко возглавляет хирургическое отделение 6-го КДЦ. По его словам, в первую очередь его рабочий день состоит из планового приема пациентов, записанных к хирургу или нуждающихся в хирургической помощи. «Затем — операционные часы, и административная деятельность — в том числе, выезды по филиалам для проверки и контроля деятельности сотрудников. Но основное — плановый прием пациентов в приемные часы», — добавил врач.

Пандемия коронавируса серьезно повлияла на работу медиков.

Работы стала больше, она стала более напряженной — изменились характер, режим работы врачей.
Сергей Боховко

«Когда открыли амбулаторные КТЦ, некоторые сотрудники ушли работать туда. Работали с ковидными пациентами, с подозрением на “ковид” — с теми кому выполняли компьютерную томографию в условиях центра», — рассказывает Боховко.

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Напомним, 48 амбулаторных центров компьютерной томографии (КТ-центры) было развернуто в Москве еще в апреле, по предложению Клинического комитета в Москве. В КТ-центрах на базе городских поликлиник обследуют пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. Кроме того, в этих КТ-центрах проводят для таких пациентов дополнительные обследования — берут кровь на общий анализ, делают ЭКГ, берут мазки на «ковид». Такой подход позволяет не только поставить диагноз «пневмония», но и определить характер воспаления легких.

По словам заведующего хирургией, многие из его сотрудников работали и на домашних вызовах — ездили к пациентам, а некоторые занимались дистанционным контролем наблюдающихся с COVID-19 пациентов, получавших лечение на дому.

«Люди работали по 12 часов, в том числе в ночные смены», — поделился Боховко.

Кроме того, врач дал совет молодым студентам-медикам — по его словам, прозвучит он «банально» — нужно учиться.

«Появилось много информации, много новых технологий в медицине. Интеграция медицины и информационных технологий — это сложно, но на мой взгляд, интересно, необходимо знать и использовать на практике. Посоветовал бы больше заниматься практической деятельностью во время учебы — чтобы было легче входить в работу, когда заканчиваете вуз», — добавил он.

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Боховко также заявил, что для хорошего врача важно уметь общаться с людьми — и этому тоже необходимо учиться. «Можно быть прекрасным, грамотным специалистом, но неумение установить с пациентом персональный контакт, довести до него необходимую информацию может свести все усилия к нулю», — считает врач.

Сотрудница лаборатории ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого Ирина Штелле

Работа в медицинской сфере влечет за собой огромную ответственность — по мнению сотрудницы лаборатории ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого Ирины Штелле, это, в принципе, «самая ответственная профессия — ведь на кону стоят жизни людей».

Штелле — медицинский лабораторный техник, она занимается исследованиями крови в клинике гемостаза. «Мой рабочий день состоит из любимой работы (смеется)! Я занимаюсь изучением свертывающих систем. Это очень интересная деятельность», — рассказала она «Газете.Ru».

По словам Штелле, она в медицине уже 25 лет. Помогать людям она решила еще в детстве. Повлиял на ее выбор профессии доктор, к которому Ирина «случайно попала на прием и очень захотела быть на него похожей».

Из-за пандемии коронавируса работы в лаборатории стало гораздо больше, отмечает она.

Нас очень быстро перепрофилировали и работы прибавилось, но мы справляемся!
Ирина Штелле

Сын Ирины также пошел учиться в медицинский институт. «Я ему сказала — подумай, очень хорошо подумай, прежде чем связывать свою жизнь с такой профессией. От твоих рук зависит здоровье людей, а порой и их жизнь», — заявила Штелле. Она добавила, что молодым студентам стоит помнить о большой ответственности в медицине.

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3аведующий отделением травматологии ГКБ им. Виноградова, профессор кафедры травматологии РУДН Александр Ивашкин

«Есть много вещей, которые человек должен понять и прожить, перенести и опыт, и ошибки — только тогда он сможет стать хорошим врачом», — подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» заведующий отделением травматологии ГКБ им. Виноградова, профессор кафедры травматологии РУДН Александр Ивашкин.

Ивашкин также начинал медицинскую карьеру довольно давно — учеба по специальности у него началась с 1987 года, окончил военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге уже в 1993 году. «У нас семейная династия врачей — отец военный врач, поэтому проблема выбора не сильно стояла. Классе в восьмом осознал желание свое связать жизнь с медициной. В Советском Союзе было принято помогать людям стараться, хорошее образование было — все это вместе, наверное, сказалось», — добавил медик.

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По словам профессора, от административной работы никуда не денешься — это занятие любого руководителя, в том числе и завотделением. Потом он идет делать операции и проводить консультации. Пандемия COVID-19 сильно повлияла его на график работы.

«Много стационаров было перепрофилировано, чтобы оказывать помощь в борьбе с коронавирусом, и получилось так, что на наши плечи лег достаточно большой поток пациентов», — рассказывает завотделением.

Под конец он добавил, что при выборе профессии медика надо понимать — успех придет отнюдь не сразу.

«Нужно очень много работать над собой и надеяться на то, что вы сразу освоите хотя бы азы специальности, даже с учетом современных технологий, не стоит — этого не получится», — предупредил он молодых специалистов и студентов.

«Надо обязательно понимать, считает профессор, что медицина — это командная работа».

Вряд ли что-то получится сделать без коллектива — неважно, будь ты хирургом или терапевтом. Команда нужна для принятия верного решения даже в самых трудных условиях.
Александр Ивашкин
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