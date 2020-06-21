Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 июняСамый длинный день в году, создание первого в мире колеса обозрения и день рождения Виктора Цоя
Фоторепортажи
28В Москве отменен режим самоизоляции
8Умер Михаил Кокшенов
13:50 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты

Роспотребнадзор: детям и педагогам в летних лагерях не придется носить маски

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/ — Обязательным ношение масок будет лишь для сотрудников пищеблоков.

Коронавирус COVID-19
14:29 (мск)Испания переходит к «новой нормальности»
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 21.06
Инфицировано584 680+7 728
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
8.0621.06
Скончалось8 111+109
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
8.0621.06
Выздоровело339 711+5 119
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
8.0621.06
Инфицировано8 814 243+127 012
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
8.0621.06
Скончалось464 883+4 353
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
8.0621.06
Выздоровело4 380 286+109 122
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
8.0621.06
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Дети и педагоги не будут вынуждены носить медицинские или гигиенические маски для профилактики распространения коронавируса во время нахождения в летнем лагере. Об этом в воскресенье сообщила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Нет, мы не рекомендуем [носить маски в лагере], потому что, в конце концов, это отдых, дети достаточно долго просидели дома, и все-таки им надо побольше сейчас гулять, восстанавливать силы.
Галина Яновская

«Поэтому маски для детей и педагогов, которые с ними будут работать, мы не требуем», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, как отметила Яновская, маски и перчатки обязательно нужно носить сотрудникам, работающим в пищеблоках.

В лагеря не будут допускать детей с респираторными заболеваниями.

Читайте также
Медицинские маски: виды и назначение
Источник:©Аргументы и факты
 Самая бюджетная туалетная бумага может пропасть с прилавков
Российские медики установили новую особенность коронавируса
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Испания переходит к «новой нормальности»
Путин присвоил Проценко звание Героя Труда
Президент Египта заявил о готовности к вторжению в Ливию
Каким было солнечное затмение 21 июня (фото)
Матч РПЛ перенесен из-за случаев коронавируса
Число больных COVID-19 в России превысило 580 000 человек
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
3 актера - разлучника, которые увели жен у друзей
Она покорила сердца миллионов: а вот какая сейчас
Hi-Tech
Зачем в смартфонах нужен ИК-порт и как он работает Как легко управлять техникой
Авто
Какими автомобилями премиум-класса владеют российские депутаты Авто Mail.ru внимательно изучил декларации российских парламентариев и узнал, какими премиальными автомобилями они владеют. Спойлер: самая популярная модель у законотворцев - это ожидаемо Mercedes-Benz S-Класса
Кино
Николь Кидман — 53: самые запоминающиеся роли актрисы Неожиданные, провокационные и просто яркие киноработы одной из главных актрис Голливуда — в нашей фотоленте
Новости партнеров
Бывший зэк рассказал, что на зоне сделают с Ефремовым
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Популярные темы на «Детях»
Жизнь семьи на один доход 459
Тошнит от мужа 157
Слишком активная девочка 76
Дистрофия сетчатки глаза у сына 66
Леди
Лолита восхитила сеть кардинальной сменой имиджа Певица продемонстрировала смелый образ.
Новости партнеров
В машине Ефремова была эта девушка. Фамилия названа
В Сеть попало видео из дома Заворотнюк, снятое несколько дней назад
Даже оптимистичные сценарии для планеты Земля вызывают тревогу
Человечеству срочно необходим запасной аэродром на случай катастрофы
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь