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12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Героев фильмов воссоздали из домашней утвари (фото)

Художникам в самоизоляции в голову приходят необычные идеи.

Британец Рич Маккор, известный в Сети как Paperboyo, прославился иллюзиями, которые он создает из бумаги. Рич вырезает забавные фигурки, а затем «вписывает» их в окружающий пейзаж.

До пандемии коронавируса Paperboyo бесконечно путешествовал и делился фотографиями из разных городов мира со своими подписчиками, которых у художника почти полмиллиона. Но во время самоизоляции о поездках не может быть и речи.

«Мне пришлось искать новый способ создавать свои фото. Я осмотрел свой дом на предмет вещей, которые мог бы использовать, и тему фильмов», — рассказал он изданию Bored Panda.

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«Лицо со шрамом»

Анна Лысенко

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