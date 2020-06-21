12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Героев фильмов воссоздали из домашней утвари (фото)
Художникам в самоизоляции в голову приходят необычные идеи.
Британец Рич Маккор, известный в Сети как Paperboyo, прославился иллюзиями, которые он создает из бумаги. Рич вырезает забавные фигурки, а затем «вписывает» их в окружающий пейзаж.
До пандемии коронавируса Paperboyo бесконечно путешествовал и делился фотографиями из разных городов мира со своими подписчиками, которых у художника почти полмиллиона. Но во время самоизоляции о поездках не может быть и речи.
«Мне пришлось искать новый способ создавать свои фото. Я осмотрел свой дом на предмет вещей, которые мог бы использовать, и тему фильмов», — рассказал он изданию Bored Panda.
Анна Лысенко