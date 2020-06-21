Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 июняСамый длинный день в году, создание первого в мире колеса обозрения и день рождения Виктора Цоя
Фоторепортажи
28В Москве отменен режим самоизоляции
8Умер Михаил Кокшенов
14:29 (мск), источник: Российская газета

Испания переходит к «новой нормальности»

В Испании официально начался период постковидной реальности, «новой нормальности», как говорят в самом пиренейском королевстве. Сегодня в полночь по местному времени закончилось действие режима чрезвычайного положения, действовавшего с 14 марта. А это значит, что испанцы могут вернуться практически к обычной жизни, практически — потому что ряд ограничений продолжит действовать до тех пор, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса или разработана эффективная схема лечения.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 21.06
Инфицировано584 680+7 728
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
8.0621.06
Скончалось8 111+109
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
8.0621.06
Выздоровело339 711+5 119
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
8.0621.06
Инфицировано8 814 243+127 012
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
8.0621.06
Скончалось464 883+4 353
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
8.0621.06
Выздоровело4 380 286+109 122
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
8.0621.06
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

Так, обязательным остается использование масок в общественных местах, где нет возможности соблюсти дистанцию в 1,5 метра с другими людьми. Однако в этом правиле есть несколько исключений. Оно не касается людей с респираторными или другими заболеваниями, состояние которых может усугубиться при использовании маски, а также тех, кому в связи со своим физическим состоянием сложно самостоятельно одевать и снимать маску.

Поскольку с 21 июня испанцы получили возможность свободно перемещаться по стране, защитные средства необходимо носить при пользовании любым общественным транспортом, воздушным, морским, автобусным или железнодорожным. Это правило распространяется также на пассажиров личных автомобилей, если в нем едут не проживающие совместно люди.

Невыполнение обязательства по ношению масок будет считаться незначительным правонарушением и наказывается штрафом в размере до 100 евро.
Чтобы помнили
Зажгите свою «Свечу памяти» онлайн

Возобновляющие работу компании должны принять меры по очистке и дезинфекции рабочих мест, обеспечить сотрудников мылом, водно-спиртовыми гелями и другими средствами гигиены. При этом предпочтительным считается перевод части персонала на удаленную работу. Если это невозможно, необходимо предпринять меры, чтобы работники и посетители соблюдали все ту же дистанцию в 1,5 метра, рекомендованную минздравом. Распространяется это требование также на магазины, отели, рестораны, музеи и библиотеки.

Стоит отметить, что ответственность за соблюдение этих и других норм ложится на власти регионов. Правда, автономиям позволено также устанавливать свои ограничительные и санитарные меры, если это необходимо. Это условие было прописано правительством в связи с тем, что из карантина сегодня выходит лишь чуть более половины испанских провинций (всего их 50), большинство оставшихся это сделают через неделю, а Мадрид, Барселона и несколько провинций Кастилии и Леона — в начале июля.

Так, в столице пока ограничено количество посетителей, которых могут принять рестораны, закрыты дискотеки, детские сады и бассейны, хотя в других регионах они уже возобновили свою деятельность.
Читайте также
Великое переселение народа: как россияне самоизолируются на дачах

Также с 21 июня Испания открывает границы со странами Шенгенской зоны, за исключением Португалии. Португальцы попросили подождать до 1 июля, дня, когда будут открыты границы со странами, которые находятся за пределами Европейского союза. Примечательно, что первых иностранных туристов пиренейское королевство начало принимать еще неделю назад. В качестве эксперимента несколько тысяч граждан ФРГ пустили на Балеарские острова.

Все въезжающие в страну должны будут проходить в аэропортах тройной контроль — предоставить сведения, где они будут находиться, пройти проверку температуры и «визуальный контроль». Если одна из этих трех предварительных проверок не будет пройдена, то пассажира отправят на медицинский осмотр.

Стоит отметить, что карантин, который был введен в Испании 14 марта, был самым жестким в Европе.

По словам премьер-министра Педро Санчеса, благодаря ему удалось спасти тысячи жизней. В марте и апреле испанцам разрешалось выходить на улицу только в крайней необходимости: за продуктами питания, лекарствами, посещения врача или для помощи родственникам. Правда, также можно было выносить мусор и выгуливать собак, чем иногда пользовались для нарушения жестких условий режима карантина. Однако за этим строго следила полиция, выписывая нарушителям штрафы в размере от 600 евро.

Читайте также
Специалисты выяснили, куда хотят поехать туристы после самоизоляции

Благодаря этому пик эпидемии коронавируса был пройден в начале апреля (8 апреля был зафиксирован максимальный уровень смертности — 950 человек за одни сутки). С тех пор количество ежедневно выявляемых случаев инфицирования и летальных исходов постепенно снижалось, что позволило в начале мая начать поэтапный выход из карантина, предусматривающий четыре фазы. Сначала людям разрешили совершать прогулки и заниматься спортом на улице, затем открылись магазины, кафе рестораны, музеи, театры, пляжи и бассейны.

Согласно последним данным минздрава, в Испании с 20 февраля было зарегистрировано 245938 случаев заражения коронавирусом, 28322 человека скончались. Однако по мнению экспертов, реальные цифры гораздо выше. Как следует из исследований, проведенных в том числе министерством здравоохранения, коронавирусом могли переболеть около 5 процентов населения страны, то есть не менее 2,3 миллиона человек. При этом признается, что в статистике по смертности могли не попасть те, у кого не проявились симптомы и кого просто не проверили на COVID-19.

По данным Национального института статистики Испании, смертность в этом году увеличилась на 24 процента, а это значит, что жертв коронавируса может быть на 15 тысяч больше, чем это сейчас признается властями.

Речь идет чаще всего постояльцах домов престарелых, которых просто не проверяли на коронавирус из-за перегрузки системы здравоохранения. В связи с эти прокуратура возбудила порядка 200 дел.

Читайте также
Кто виноват в эпидемии коронавируса: европейцы хотят привлечь власти к ответственности

Тем временем группа адвокатов направила в Верховный суд иск от имени трех тысяч родственников жертв коронавируса, которые обвиняют правительство в целом и премьер-министра в частности в «безответственном и пренебрежительном бездействии и запоздалых действиях при управлении кризисом в области здравоохранения».

Стоит отметить, что претензии вполне обоснованы, ведь в самом начале эпидемии приемные отделения больниц оказались переполнены, в отдельных случаях люди были вынуждены ожидать своей очереди прямо на полу. Медикам не хватало различных защитных средств, приходилось использовать даже мусорные пакеты вместо халатов. Из-за этого коронавирус подхватили несколько десятков тысяч медработников.

В настоящее время ситуация улучшилась, однако испанцы считают, что страна не готова ко второй волне коронавируса, которую прогнозируют эксперты.

Согласно опросу, проведенному Sigma Dos, этим обеспокоены 79 процентов граждан Испании. 49 процентов респондентов заявили, что предпринятых мер недостаточно, чтобы справиться с повторной волной заболевания.

Читайте также
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 21.06
 "Бар "Эдди": мыльная джаз-опера с левыми идеями
Стали известны новые подробности катастрофы самолета в Пакистане
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Путин присвоил Проценко звание Героя Труда
Президент Египта заявил о готовности к вторжению в Ливию
Каким было солнечное затмение 21 июня (фото)
Матч РПЛ перенесен из-за случаев коронавируса
Число больных COVID-19 в России превысило 580 000 человек
Здоровье
Заброшенная больница в Москве: фоторепортаж В разгар пандемии и переформатирования больниц в «ковидарии» в нашей стране пустуют целые лечебно-диагностические корпуса — даже с оборудованием.
Hi-Tech
Зачем в смартфонах нужен ИК-порт и как он работает Как легко управлять техникой
Авто
Какими автомобилями премиум-класса владеют российские депутаты Авто Mail.ru внимательно изучил декларации российских парламентариев и узнал, какими премиальными автомобилями они владеют. Спойлер: самая популярная модель у законотворцев - это ожидаемо Mercedes-Benz S-Класса
Кино
Николь Кидман — 53: самые запоминающиеся роли актрисы Неожиданные, провокационные и просто яркие киноработы одной из главных актрис Голливуда — в нашей фотоленте
Новости партнеров
Ефремов уже почти при смерти
Кем оказалась девица, бывшая в машине с пьяным Ефремовым
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Состояние Булановой ухудшилось
Gnezdo.ru
Как выглядит жена самого красивого турка в мире
Она покорила сердца миллионов: а вот какая сейчас
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Леди
Лолита восхитила сеть кардинальной сменой имиджа Певица продемонстрировала смелый образ.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь