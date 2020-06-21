Фитнес запускает особый режим

Источник: Елена Горбачева / Коммерсантъ
23 июня в Москве открываются фитнес-клубы и бассейны. Правда, пока они будут работать в особом режиме. Как будут проходить тренировки? И как скоро сможет восстановиться фитнес-индустрия в столице? Об этом — Андрей Загорский.
Почти трехмесячная пауза нанесла столичному фитнесу серьезный удар.
До карантина в Москве работали примерно 1800 клубов. Из них 15−20%, по данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии, не смогли выдержать режим самоизоляции.
Некоторые игроки попытались хотя бы частично компенсировать потери, развивая сегмент онлайн-тренировок. Но у всех успехи на этом пути оказались разными, и, уж во всяком случае, удержать за счет этого доходы на прежнем уровне не удалось никому.
Впрочем, посткарантинный фитнес, во всяком случае, в течение какого-то времени будет существенно отличаться от прежнего. Во-первых, заполняемость клубов будет меньше из-за необходимости сохранять социальную дистанцию между клиентами. Тренеры не будут непосредственно контактировать с учениками, другими словами, прикасаться к ним, чтобы скорректировать выполнение упражнений. Соответственно, о возобновлении занятий по контактным видам единоборств тоже пока речь не идет. Ну и, разумеется, в помещениях предполагается широко использовать дезинфектанты и приборы для очистки воздуха.
В целом игроки рынка фитнес-индустрии готовы начать работу в новых условиях, рассказала «Ъ FM» пиар-директор X-Fit в России Ольга Чиненова: «На данный момент ведутся работы по подготовке клубов к открытию, наносится разметка, расстанавливаются тренажеры, то есть мы практически готовы к встрече с клиентами. В понедельник будет финальный инструктаж сотрудников.
Все, что связано с необходимостью обеспечения рекомендаций Роспотребнадзора
, будет сделано. Была услышана Ассоциация фитнес-операторов
России, в рекомендации были внесены изменения.
Ольга Чиненовапиар-директор X-Fit в России
Изначально в рекомендациях было нахождение клиентов на территории клуба исключительно в средствах индивидуальной защиты, в том числе и занятия в масках и перчатках, а после переговоров с профессионалами отрасли, Роспотребнадзор немного изменил свои правила, что будет гораздо лучше воспринято нашими клиентами, и будет благотворно влиять на здоровье, в том числе и благодаря занятиям без масок.
Согласно подсчетам экспертов, до коронакризиса суммарная ежегодная выручка участников российского рынка фитнес-индустрии составляла порядка 170 млрд руб. При этом потери отрасли за период карантина составили 50 млрд руб.
Учитывая, что на первых порах поток клиентов будет меньше прежнего, для полного восстановления московским фитнес-клубам потребуется не менее полугода, если удастся избежать второй волны пандемии, так считает пиар-директор сети World Class Елена Кириленко: «Насколько скоро это восстановится, сложно сказать. Мы пока не очень понимаем, как все это будет на первых порах происходить, сколько людей к нам придет, сколько людей вернутся в привычный тренировочный режим. Надеемся, что в ближайшие полгода ситуация нормализуется и вернется уже на круги своя, как и в докризисный период».
Быстрее всех вернутся к докризисному уровню сравнительно небольшие фитнес-клубы с устоявшейся клиентурой, ориентированные на индивидуальные занятия.
В этом уверен тренер студии персонального тренинга «Штаб-Фит» Евгений Макаров: «Есть звонки, пожелания, соответственно, уже в планах практически 60−70% людей сразу придут. По крайней мере, моих постоянных клиентов, которые уже ходят в течение года, двух, трех и до пяти лет. Но это как бы планы. У меня было около 20 человек на период закрытия, то есть сейчас я планирую, что 10−12 человек точно будет. Еще планирует около пяти, но это к концу лета. Я думаю, что к сентябрю, если второй волны пандемии не будет, то полностью восстановимся. Но это касаемо нашей студии персонального тренинга».
Ограничения коснутся также и открывающихся 23 июня московских бассейнов. Посещать их можно будет только при условии, что на каждого клиента будет приходиться не менее пяти квадратных метров площади воды.
Представители всех фитнес-клубов, с которыми удалось пообщаться «Ъ FM», заверили, что абонементы, приобретенные до введения карантина, будут считаться временно замороженными.