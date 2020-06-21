15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что происходит с пластиком после 24 лет в океане
Он не меняется.
У пластика, который пролежал два десятилетия на морском дне, ученые практически не заметили признаков разложения, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.
Ежегодно в мире производится около 380 млн тонн синтетических полимеров — пластиков, но лишь малая часть из них отправляется на переработку. По приблизительным оценкам, каждый год не менее 10 млн тонн пластиковых отходов оказывается в океане.
Для исследования ученые изучили огромное количество образцов пластикового мусора на дне океана. Проблема заключалась в том, что невозможно было установить, когда именно он попал в воду. Наконец исследователям повезло — они обнаружили пакет с алюминиевой банкой сладкой газировки и пластиковой коробкой
Химический и бактериологический анализ объектов показал, что ни пакет, ни коробка практически не подверглись фрагментации и деградации. При этом бактерий на их поверхности было намного меньше, чем в окружающих донных отложениях.
Анна Лысенко