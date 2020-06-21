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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что происходит с пластиком после 24 лет в океане

Он не меняется.

Источник: AP 2020

У пластика, который пролежал два десятилетия на морском дне, ученые практически не заметили признаков разложения, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

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Ежегодно в мире производится около 380 млн тонн синтетических полимеров — пластиков, но лишь малая часть из них отправляется на переработку. По приблизительным оценкам, каждый год не менее 10 млн тонн пластиковых отходов оказывается в океане.

Для исследования ученые изучили огромное количество образцов пластикового мусора на дне океана. Проблема заключалась в том, что невозможно было установить, когда именно он попал в воду. Наконец исследователям повезло — они обнаружили пакет с алюминиевой банкой сладкой газировки и пластиковой коробкой из-под творога. Как удалось установить, напиток выпускали ограниченным тиражом с 1988 по 1996 год. Это значит, что находка оказалась в воде довольно — минимум 24 года назад.

Химический и бактериологический анализ объектов показал, что ни пакет, ни коробка практически не подверглись фрагментации и деградации. При этом бактерий на их поверхности было намного меньше, чем в окружающих донных отложениях.

Анна Лысенко

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