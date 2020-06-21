20:00 (мск), источник: Известия
В Чувашии простились с экс-главой республики Игнатьевым
В Чувашии прошла церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым, сообщает «РИА Новости» 21 июня со ссылкой на
Церемония прощания с
Игнатьев умер 18 июня в
Первый президент Чувашии Николай Федоров выразил соболезнования родным и близким Михаила Игнатьева.
«Безвременный уход в возрасте, когда человек полон жизненных сил, надеется на будущее, строит смелые планы и уверенно смотрит в завтрашний день, — это огромная трагедия и невосполнимая потеря для родных и близких. Мужества, силы духа и стойкости вам в этот скорбный час», — приводятся слова телеграммы на сайте республики.
Михаил Игнатьев родился 8 января 1962 года в селе Малый Тархан Чебоксарского района. Был депутатом Чебоксарского районного совета народных депутатов, заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашской Республики.
В 1999 году был избран главой самоуправления Чебоксарского района.
В январе 2002 года Михаил Игнатьев стал первым заместителем председателя кабинета министров — министром сельского хозяйства Чувашии.
С 2010 года Государственный совет Чувашии по представлению президента РФ наделил Михаила Игнатьева полномочиями президента Чувашской Республики.
В конце января 2020 года Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия» и указом президента отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Перед этим глава региона стал участником двух крупных скандалов в течение одного месяца.