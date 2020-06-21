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21:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 21 июня

Ежедневный прирост новых случаев в России пятый день подряд держится ниже отметки 8 тысяч, Путин присвоил врачам звания Героя Труда, а вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 21.06
Инфицировано584 680+7 728
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
8.0621.06
Скончалось8 111+109
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
8.0621.06
Выздоровело339 711+5 119
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
8.0621.06
Инфицировано8 842 537+125 552
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
8.0621.06
Скончалось465 462+4 256
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
8.0621.06
Выздоровело4 393 006+106 363
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
8.0621.06
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Источник: РИА "Новости"

Число больных COVID-19 в России превысило 580 000 человек

За сутки врачи выявили коронавирусную инфекцию еще у 7728 пациентов. Ежедневный прирост новых случаев менее 8000 заболевших держится пятый день подряд, начиная с 17 июня. До этого последний раз меньше 8000 новых больных с COVID-19 врачи выявили 1 мая.

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Ранее эксперты спрогнозировали, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года, и озвучили возможные сроки начала массовой вакцинации россиян.

Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя Труда

Как отмечается в указе, Денис Проценко был удостоен подобного звания за особые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией. Аналогичные звания также получили еще несколько врачей.

Проценко сам перенес коронавирус. О его заражении стало известно 31 марта. Тогда Проценко изолировался в своем кабинете и перешел на дистанционный режим работы. 15 апреля медик сообщил, что выздоровел.

Источник: РИА "Новости"

Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом

Нелли Кобзон была госпитализирована с коронавирусом в клинический госпиталь в Лапино. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Starhit. По данным издания, родные Кобзон не знают, где она могла заразиться, поскольку всячески уберегали ее и следили за тем, чтобы она не выходила из дома. Кроме того, совсем недавно вдова артиста заявляла, что чувствует себя прекрасно.

В Бразилии за сутки выявили почти 35 тысяч случаев COVID-19

За последние сутки в Бразилии было зарегистрировано 34 666 новых случаев коронавируса. Это меньше, чем днем ранее — 54,8 тыс. человек. Но страна по прежнему, вместе с США, лидирует по количеству заболевших. Их общее число достигло 1 067 579. За сутки скончались 1022 человека, всего с начала эпидемии от COVID-19 в стране умерли 49 976 человек. Вылечились всего более 520 тысяч человек.

Нет, мы не рекомендуем [носить маски в лагере], потому что, в конце концов, это отдых, дети достаточно долго просидели дома, и все-таки им надо побольше сейчас гулять, восстанавливать силы.
Галина Яновская
начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора

Роспотребнадзор: детям и педагогам в летних лагерях не придется носить маски

При этом маски и перчатки обязательно нужно носить сотрудникам, работающим в пищеблоках. В лагеря не будут допускать детей с респираторными заболеваниями.

Источник: РИА "Новости"

Московские врачи рассказали о трудностях работы в пандемию COVID-19

В преддверии Дня медработника опытные столичные врачи из разных медучреждений рассказали «Газете.Ru» о трудностях своей ответственной и непростой профессии, впечатлениях от работы в пандемию «ковида» и вспомнили, почему решили лечить людей.

Вручение открыток медикам в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве в рамках акции "Спасибо медработникам" | Источник: РИА "Новости"
Работы стала больше, она стала более напряженной — изменились характер, режим работы врачей.
Сергей Боховко
глава хирургического отделения 6-го КДЦ
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Испания переходит к «новой нормальности»

В Испании официально начался период постковидной реальности, «новой нормальности», как говорят в самом пиренейском королевстве. 21 июня в полночь по местному времени закончилось действие режима чрезвычайного положения, действовавшего с 14 марта. А это значит, что испанцы могут вернуться практически к обычной жизни, практически — потому что ряд ограничений продолжит действовать до тех пор, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса или разработана эффективная схема лечения.

Фитнес запускает особый режим

23 июня в Москве открываются фитнес-клубы и бассейны. Пока они будут работать в особом режиме. Как будут проходить тренировки? И как скоро сможет восстановиться фитнес-индустрия в столице?

До карантина в Москве работали примерно 1800 клубов. Из них 15−20%, по данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии, не смогли выдержать режим самоизоляции.

Россияне рассказали, как пандемия и кризис привели их к смене профессий

Коронакризис изменил сознание многих, от голливудских звезд до менеджеров нижнего звена. У россиян появилось время задуматься о том, не пора ли менять работу, бизнес-модель или хотя бы прекратить бездумное существование. «Газета.Ru» собрала примеры успешного переосмысления жизни для применения в постковидную эпоху.

Солдаты из роты Почетного караула на репетиции Парада Победы | Источник: AFP 2020

Автор единственного гола сборной Ирака на ЧМ по футболу умер из-за коронавируса

Ахмед Ради, в 1986 году забивший сборной Бельгии гол, который до сих пор является единственным голом Ирака на ЧМ, скончался в возрасте 56 лет. Ради был госпитализирован 13 июня, после чего был выписан, но снова поступил в больницу 18 июня из-за ухудшения состояния.

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