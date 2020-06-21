Коронавирус COVID-19: главные события 21 июня

Число больных COVID-19 в России превысило 580 000 человек
За сутки врачи выявили коронавирусную инфекцию еще у 7728 пациентов. Ежедневный прирост новых случаев менее 8000 заболевших держится пятый день подряд, начиная с 17 июня. До этого последний раз меньше 8000 новых больных с COVID-19 врачи выявили 1 мая.
Ранее эксперты спрогнозировали, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года, и озвучили возможные сроки начала массовой вакцинации россиян.
Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя Труда
Как отмечается в указе, Денис Проценко был удостоен подобного звания за особые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией. Аналогичные звания также получили еще несколько врачей.
Проценко сам перенес коронавирус. О его заражении стало известно 31 марта. Тогда Проценко изолировался в своем кабинете и перешел на дистанционный режим работы. 15 апреля медик сообщил, что выздоровел.
Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом
Нелли Кобзон была госпитализирована с коронавирусом в клинический госпиталь в Лапино. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Starhit. По данным издания, родные Кобзон не знают, где она могла заразиться, поскольку всячески уберегали ее и следили за тем, чтобы она не выходила из дома. Кроме того, совсем недавно вдова артиста заявляла, что чувствует себя прекрасно.
В Бразилии за сутки выявили почти 35 тысяч случаев COVID-19
За последние сутки в Бразилии было зарегистрировано 34 666 новых случаев коронавируса. Это меньше, чем днем ранее — 54,8 тыс. человек. Но страна по прежнему, вместе с США, лидирует по количеству заболевших. Их общее число достигло 1 067 579. За сутки скончались 1022 человека, всего с начала эпидемии от COVID-19 в стране умерли 49 976 человек. Вылечились всего более 520 тысяч человек.
Нет, мы не рекомендуем [носить маски в лагере], потому что, в конце концов, это отдых, дети достаточно долго просидели дома, и все-таки им надо побольше сейчас гулять, восстанавливать силы.
Галина Яновскаяначальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора
Роспотребнадзор: детям и педагогам в летних лагерях не придется носить маски
При этом маски и перчатки обязательно нужно носить сотрудникам, работающим в пищеблоках. В лагеря не будут допускать детей с респираторными заболеваниями.
Московские врачи рассказали о трудностях работы в пандемию COVID-19
В преддверии Дня медработника опытные столичные врачи из разных медучреждений рассказали «Газете.Ru» о трудностях своей ответственной и непростой профессии, впечатлениях от работы в пандемию «ковида» и вспомнили, почему решили лечить людей.
Вручение открыток медикам в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве в рамках акции "Спасибо медработникам" | Источник: РИА "Новости"
Работы стала больше, она стала более напряженной — изменились характер, режим работы врачей.
Сергей Боховкоглава хирургического отделения 6-го КДЦ
Испания переходит к «новой нормальности»
В Испании официально начался период постковидной реальности, «новой нормальности», как говорят в самом пиренейском королевстве. 21 июня в полночь по местному времени закончилось действие режима чрезвычайного положения, действовавшего с 14 марта. А это значит, что испанцы могут вернуться практически к обычной жизни, практически — потому что ряд ограничений продолжит действовать до тех пор, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса или разработана эффективная схема лечения.
Фитнес запускает особый режим
23 июня в Москве открываются фитнес-клубы и бассейны. Пока они будут работать в особом режиме. Как будут проходить тренировки? И как скоро сможет восстановиться фитнес-индустрия в столице?
До карантина в Москве работали примерно 1800 клубов. Из них 15−20%, по данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии, не смогли выдержать режим самоизоляции.
Россияне рассказали, как пандемия и кризис привели их к смене профессий
Коронакризис изменил сознание многих, от голливудских звезд до менеджеров нижнего звена. У россиян появилось время задуматься о том, не пора ли менять работу, бизнес-модель или хотя бы прекратить бездумное существование. «Газета.Ru» собрала примеры успешного переосмысления жизни для применения в постковидную эпоху.
Солдаты из роты Почетного караула на репетиции Парада Победы | Источник: AFP 2020
Автор единственного гола сборной Ирака на ЧМ по футболу умер из-за коронавируса
Ахмед Ради, в 1986 году забивший сборной Бельгии гол, который до сих пор является единственным голом Ирака на ЧМ, скончался в возрасте 56 лет. Ради был госпитализирован 13 июня, после чего был выписан, но снова поступил в больницу 18 июня из-за ухудшения состояния.
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