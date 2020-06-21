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19:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Ученые нашли связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных COVID-19 осложнений, считают иранские ученые, их исследование перепечатано на портале MedRxiv.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:33 MSK, 21.06
Инфицировано584 680+7 728
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
8.0621.06
Скончалось8 111+109
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
8.0621.06
Выздоровело339 711+5 119
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
8.0621.06
Инфицировано8 835 095+118 110
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
8.0621.06
Скончалось465 284+4 078
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
8.0621.06
Выздоровело4 389 394+102 751
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
8.0621.06
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Источник: Reuters

О том, что больше всего заболеванию COVID-19 подвержены люди со второй группой крови, говорила ранее и глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, реже всего коронавирусом болеют люди с четвертой группой.

Статья на MedRxiv является препринтом и не рецензировалась.

В нем сообщается о новых медицинских исследованиях, которые еще предстоит оценить, и поэтому их не следует использовать для руководства клинической практикой.
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Цель исследования иранских ученых состояла в том, чтобы оценить взаимосвязь между различными группами крови и смертностью от коронавируса COVID-19. Анализ показал, что люди с группой крови А подвергаются более высокому риску заражения COVID-19, тогда как люди с группой крови O имеют меньший риск. Соотношение шансов смертности для группы крови АВ было незначительным, но присутствовало.

Стоит отметить, что ученые из разных стран уже не раз говорили о существовании подобной взаимосвязи, но результаты их исследований несколько отличались. Например, сотрудники калифорнийской компании 23andMe, которая занимается расшифровкой генома, считают наименее уязвимой к коронавирусу первую группу крови. Они проанализировали данные 750 тыс. человек, 10 тыс. из которых болели COVID-19.

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Справка
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