В Центре Чумакова назвали сроки окончания испытаний вакцины от COVID-19

По его словам, центр работает над созданием цельновиринной инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции. Ишмухаметов отметил, что работа с подобной вакциной правильная, поскольку на данный момент нет сведений о том, какие фрагменты COVID-19 правильно использовать. Кроме того, технология создания цельновирионных вакцин применяется уже несколько десятилетий.
«Планируем к началу августа завершить доклинические испытания собственной вакцины, а в январе 2021 года после успешного окончания клинических испытаний можно будет говорить о масштабном выпуске вакцины, для организации которого у нас есть свое производство» — приводит ТАСС слова директора Центра.
Он добавил, что прежде чем выпускать вакцину на рынок, необходимо сначала провести ее серьезные испытания.
18 июня стало известно, что опытную вакцину от коронавируса ввели 18 добровольцам в Сеченовском университете.
В тот же день испытания другой вакцины стартовали в военном госпитале имени Бурденко. Препарат ввели 18 добровольцам, сообщили в Минобороны.