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19:20 (мск), источник: Известия

В Центре Чумакова назвали сроки окончания испытаний вакцины от COVID-19

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук планирует к началу августа 2020 года завершить доклинические испытания собственной вакцины от коронавируса, а в январе 2021 года закончить ее клинические испытания. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил генеральный директор центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:33 MSK, 21.06
Инфицировано584 680+7 728
8.06
8985
9.06
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8.0621.06
Скончалось8 111+109
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112
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171
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Выздоровело339 711+5 119
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Инфицировано8 827 934+122 210
8.06
119134
9.06
108124
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11.06
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8.0621.06
Скончалось465 051+4 014
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Выздоровело4 386 201+101 478
8.06
55087
9.06
152488
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Источник: РИА "Новости"

По его словам, центр работает над созданием цельновиринной инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции. Ишмухаметов отметил, что работа с подобной вакциной правильная, поскольку на данный момент нет сведений о том, какие фрагменты COVID-19 правильно использовать. Кроме того, технология создания цельновирионных вакцин применяется уже несколько десятилетий.

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«Планируем к началу августа завершить доклинические испытания собственной вакцины, а в январе 2021 года после успешного окончания клинических испытаний можно будет говорить о масштабном выпуске вакцины, для организации которого у нас есть свое производство» — приводит ТАСС слова директора Центра.

Он добавил, что прежде чем выпускать вакцину на рынок, необходимо сначала провести ее серьезные испытания.

18 июня стало известно, что опытную вакцину от коронавируса ввели 18 добровольцам в Сеченовском университете.

В тот же день испытания другой вакцины стартовали в военном госпитале имени Бурденко. Препарат ввели 18 добровольцам, сообщили в Минобороны.

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