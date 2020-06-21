21:57 (мск), источник: Коммерсантъ
В Италии выявлено самое низкое число смертей от коронавируса с февраля
За последние сутки в Италии зарегистрировано 24 смертельных случая от последствий коронавируса, сообщил департамент гражданской защиты страны.
Это самый низкий показатель с февраля, когда произошла вспышка заболевания. Максимальное число смертей за сутки в Италии — 969 человек.
Число новых случаев заражения в Италии за последние сутки составило 224 человека, выздоровели 440 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии в стране было выявлено более 238,4 тыс. случаев, умерли свыше 34,6 тыс. человек, выздоровели более 182,8 тыс. человек.
По числу зараженных Италия сейчас находится на восьмом месте.