Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Опасность космического мусора: проблема будущего Мусор, производимый людьми, стал проблемой не только на Земле, но и в космосе
Фоторепортажи
28В Москве отменен режим самоизоляции
21Открытие летних веранд в Москве
00:06 (мск), источник: Интерфакс

Деятели культуры призвали главу Минкульта вмешаться в дело «Седьмой студии»

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU — Российские деятели культуры обратились с открытым письмом к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой лично ознакомиться с результатами проведенных экспертиз по так называемому делу «Седьмой студии» и отозвать иск Минкультуры РФ к режиссеру Кириллу Серебренникову и других фигурантов дела, письмо подписали почти 3,5 тысячи человек.

Источник: Reuters

«В преддверии вынесения решения суда художественные руководители театров, режиссеры, актеры, искусствоведы, драматурги, педагоги, художники, музыканты, общественные деятели, журналисты и другие неравнодушные люди поставили свои подписи под письмом министру культуры РФ Ольге Любимовой. В обращении, инициированном режиссером Михаилом Бычковым, деятели культуры обращаются с призывом отозвать иск о причинении ущерба Министерству культуры РФ и таким образом способствовать справедливому разрешению процесса», — сообщили авторы инициативы.

Читайте также
Актеры на дистанции. Как выживает киноиндустрия во время пандемии

«Мы призываем Вас лично ознакомиться с результатами проведенных экспертиз и отозвать иск Министерства культуры к Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину, обеспечив таким образом справедливый исход дела и справедливый приговор. Сейчас от Вашего участия в этом деле, от непредвзятости Вашей позиции зависит будущее достойных талантливых людей, которые внесли значительный вклад в развитие российского театра», — обращаются авторы к Любимовой.

Открытое письмо с 20 июня подписали почти 3,5 тысяч человек, среди которых деятели театра и кино, актеры, режиссеры, сценаристы, писатели, журналисты, литературные и кино критики, в том числе режиссеры Павел Лунгин, Александр Хван, Гарри Бардин, Юрий Бутусов, Константин Богомолов, Алексей Франдетти, Виктор Рыжаков, артисты Лия Ахеджакова, Ксения Раппопорт, Павел Устинов, Максим Виторган, Александр Филиппенко, Алексей Серебряков, Ольга Волкова, Данила Козловский, Евгения Добровольская, Чулпан Хаматова. Кроме того, под письмом подписались писатель Татьяна Толстая, музыкант Андрей Макаревич, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, директор Гоголь-центра Алексей Кабешев сценарист Александр Молчанов, кинокритик Антон Долин, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов, президент «Фонда Солженицына» Наталья Солженицына, Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и другие.

Фигурантам так называемого дела «Седьмой студии» вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011—2014 годах основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование основного дела в 2018 году было завершено — с октября 2018 года оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин. Все они отрицают вину.

После получения результатов проведенной по постановлению суда финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы в сентябре 2019 года суд вернул дело в прокуратуру, которая, однако, не согласилась с таким решением и оспорила его в апелляционной инстанции. В результате Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, которое началось 1 ноября 2019 года.

Дело бывшего главного бухгалтера АНО «Седьмая студия» Нины Масляевой было выделено из основного, поскольку она единственная из фигурантов признала вину, заключила соглашение о сотрудничестве со следствием и дала показания на бывших коллег. Сейчас процесс в ее отношении параллельно продолжается в Мещанском суде. 22 июня Мещанский суд Москвы приступит к прениям сторон по уголовному делу.

 В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома
Над Эр-Риядом перехвачены две ракеты
Коронавирус COVID-19: главные события 21 июня
Умер расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте в Москве
В Чувашии простились с экс-главой республики Игнатьевым
Названа неожиданная опасность, которая подстерегает в уборной
Ученые узнали, что происходит с пластиком после 24 лет в океане
Каким было солнечное затмение 21 июня (фото)
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
3 актера - разлучника, которые увели жен у друзей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Как COVID-2019 повлияет на преступность Что нас ждет?
Горячие темы на Авто
А давайте помечтаем, говорят мечты сбываются 321
Налейте мне стакан Тархуна! Пятница! 222
Путин не исключает возможности вновь баллотироваться в президенты 220
Есть на форуме психиатры ? 116
Кино
Николь Кидман — 53: самые запоминающиеся роли актрисы Неожиданные, провокационные и просто яркие киноработы одной из главных актрис Голливуда — в нашей фотоленте
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Оксана Самойлова восхитила подписчиков фото с тремя дочерьми Поклонники любят наблюдать за жизнью звездной семьи.
Леди
Лолита восхитила сеть кардинальной сменой имиджа Певица продемонстрировала смелый образ.
Новости партнеров
Европа хочет запретить россиянам обновлять Конституцию – подчинимся?
Конституция: нашему поколению дан шанс навсегда защитить Россию
Юристы и наблюдатели опровергли претензии к голосованию – полный разбор
Что могло быть с Карелией
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь