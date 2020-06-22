Российская вакцина сможет защитить от COVID-19 на срок более двух лет

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на 18 добровольцах начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.
«Вакцина вводится дважды. Причем один и тот же ген (вакцина использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок “короны” у коронавируса — ред.) вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени», — сказал Гинцбург в интервью газете «Красная звезда».
«Данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном (усиливающем — ред.) варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период», — добавил он.
Врач отметил, что такое длительное действие препарата удалось доказать при совместной работе НИЦ и медицинских учреждений Минобороны РФ в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.