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00:37 (мск), источник: РИА Новости

Российская вакцина сможет защитить от COVID-19 на срок более двух лет

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Созданная совместно с Минобороны РФ вакцина позволит защитить получившего ее человека от коронавируса на срок более двух лет, заявил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:33 MSK, 21.06
Инфицировано584 680+7 728
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Источник: Агентство «Москва»

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на 18 добровольцах начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.

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«Вакцина вводится дважды. Причем один и тот же ген (вакцина использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок “короны” у коронавируса — ред.) вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени», — сказал Гинцбург в интервью газете «Красная звезда».

«Данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном (усиливающем — ред.) варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период», — добавил он.

Врач отметил, что такое длительное действие препарата удалось доказать при совместной работе НИЦ и медицинских учреждений Минобороны РФ в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.

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