10:50 (мск), источник: Life.ru
С 1 июля повысят пенсии. Кто получит прибавку и новые льготы
С 1 июля целый ряд новшеств ждёт как нынешних, так и будущих пенсионеров. Лайф выяснил, кому повысят выплаты, а также какие льготы нужно будет оформлять
Одно из новшеств касается самозанятых граждан. С 1 июля эксперимент по уплате налога на профессиональный доход распространят на всю страну. В связи с этим территориальные органы ПФР уже выступили с разъяснениями по поводу страховых взносов.
Дело в том, что если самозанятые платят налог на профессиональный доход, то они не обязаны делать взносы на страховую пенсию. Но если нет отчислений в ПФР, этот период работы не включается в страховой стаж и не формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты.
Впрочем, самозанятые, применяющие специальный налоговый режим, вправе самостоятельно делать страховые взносы в ПФР. Причём минимальный размер взносов не установлен, а максимальный ограничен.
Как поясняют в ПФР, чтобы получить целый год страхового стажа, необходимо уплатить в расчётном периоде не менее фиксированного размера взноса на обязательное пенсионное страхование (за 2020 год — 32 023,20 рубля). Если же будущий пенсионер заплатит меньше, в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплаченным взносам.
Что касается уже вышедших на пенсию людей, то часть из них может рассчитывать на индексацию выплат с 1 июля. Это касается тех пожилых людей, которые являются опекунами. Например, растят внуков, у которых родители погибли или лишены родительских прав.
Ранее опекуны и попечители несовершеннолетних считались работающими пенсионерами и не могли претендовать на индексацию. С 1 июля эта ситуация изменится. В начале следующего месяца пенсии опекунам и попечителям будут проиндексированы.
Ещё одно новшество касается инвалидов. С 1 июля 2020 года в силу вступает закон, согласно которому в Федеральном реестре инвалидов будут размещаться сведения об автомобилях, которыми управляют инвалиды или на которых их перевозят. Это делается для того, чтобы люди могли без проблем пользоваться положенными им спецпарковками.
— Право на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств имеют инвалиды 1, 2, 3-й групп и
В реестре будут данные о марке и модели автомобиля, а также его регистрационный номер. Зарегистрировать можно будет только одну машину. Если же потребуется изменить данные при смене автомобиля, придётся подать новое заявление. В ПФР пояснили, что актуальными будут считаться последние по времени размещения в Федеральном реестре инвалидов сведения о транспортном средстве.
— В целом хорошее решение, — говорит заслуженный юрист России, член