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01:12 (мск), источник: РИА Новости

Элтон Джон назвал свой любимый альбом этого года

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Элтон Джон назвал дебютный релиз Рины Саваямы, певицы с британско-японскими корнями, лучшей пластинкой этого года, сообщает NME.

Источник: AFP 2020

Элтон Джон назвал «SAWAYAMA» альбомом года в последнем выпуске своей радиопередачи на Apple Music.

Певец поговорил с исполнительницей в эфире через FaceTime: «Я очень рад общаться здесь с тобой, пока твоя работа — лучшая для меня в этом году. Любимая пластинка 2020 года».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это феноменальная запись. Она часто звучит в нашей передаче… Ты точно в моем списке, я очень хотел поговорить лично, потому что просто очарован тем, что ты делаешь», — добавил он.

Он рассказал, что ему также нравятся «After hours» (The Weeknd) and «Set my heart on fire immediately» (Perfume Genius), но альбом «SAWAYAMA» он считает самым сильным с начала года.

Элтон Джон похвалил смешение стилей в музыке исполнительницы и особо отметил трек «Bad friend», заверив, что «Мадонна все отдала бы за него».

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