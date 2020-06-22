01:12 (мск), источник: РИА Новости
Элтон Джон назвал свой любимый альбом этого года
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Элтон Джон назвал дебютный релиз Рины Саваямы, певицы с
Элтон Джон назвал «SAWAYAMA» альбомом года в последнем выпуске своей радиопередачи на Apple Music.
Певец поговорил с исполнительницей в эфире через FaceTime: «Я очень рад общаться здесь с тобой, пока твоя работа — лучшая для меня в этом году. Любимая пластинка 2020 года».
«Это феноменальная запись. Она часто звучит в нашей передаче… Ты точно в моем списке, я очень хотел поговорить лично, потому что просто очарован тем, что ты делаешь», — добавил он.
Он рассказал, что ему также нравятся «After hours» (The Weeknd) and «Set my heart on fire immediately» (Perfume Genius), но альбом «SAWAYAMA» он считает самым сильным с начала года.
Элтон Джон похвалил смешение стилей в музыке исполнительницы и особо отметил трек «Bad friend», заверив, что «Мадонна все отдала бы за него».