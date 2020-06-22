Бабский пир. Духов день в Нижегородской области

Сейчас большинство взрослых суморьевцев трудятся «на вахте» в Москве, Сарове или Нижнем, но в первый понедельник после Троицы все собираются на малой родине — ради этого берут отгулы, переносят отпуска. «Новый год или Восьмое марта везде есть, а Духов день — только наш, родной, — объясняют.— Вот и едем домой, чтоб попеть, поплясать на весь год».
Пляшут и поют вокруг березки — деревце украшают, плетут ему «косы», а потом несут топить на речку Мокшу.
«Всю жизнь так праздновали, — вспоминает 85-летняя Екатерина Шошина.— Перед каждой Троицой ходили в лес, рубили березку, ставили около дома, наличники украшали веточками. Это в субботу. А в понедельник ребят посылали в лес за новой березой, наряжали ее и с песнями шли к Мокше».
Никто из местных не может сказать, когда и почему родился этот обряд. Может, так повелось еще 400 лет назад, когда Суморьево основали «из мордвы новокрещеные крестьяне». Духов день — вообще христианское торжество, установленное в честь Святого Духа. Но, как и многие православные праздники, имеет и языческие традиции. В соседнем селе в этот день поминают крестьянскую девушку Дуняшу — по одной из легенд, она бросилась в реку из-за несчастной любви, а потом на обрыве выросла красивая березка. С тех пор в Духов день там тоже украшают березку, нарекают Дуняшей и просят у нее любви и защиты. А еще гадают: несут деревце к реке, бросают в воду и смотрят — если уплывет, то год будет урожайный, если потонет — жди беды.
В Суморьево насчет Дуняши мало кто осведомлен, да и особо не гадают в этот день, разве что девчонки по воде венки пускают. Что гадать, если земли здесь скудные, песчаные. Суморьевцев всегда выручала Мокша: местные промышляли рыбой, занимались перевозками грузов на своих лодках, даже нанимались бурлаками. Но в Духов день женщины во все века старались «накормить землю», чтобы хоть как-то усилить ее плодородие. Для этого и сейчас устраивают «бабский пир»: выносят угощения из домов и раскладывают прямо на траве. Будто разделяют трапезу не только с соседями, но и с землей, чтобы и та «поела».
Этим летом из-за пандемии Духов день не отмечали — впервые в истории села. И это большая трагедия. Что же будет дальше, что за год всех ждет, если березка не утоплена, земля не накормлена, а все, родившиеся здесь, не приехали? В последние годы в Суморьево и так уже наряжают не больше двух берез — ведь всего 300 человек осталось в селе. А в прежние времена, когда народу было больше, каждая улица готовила к празднику свое собственное деревце, «завивая» его лоскутами, лентами, бусами и поясами. «Тогда на каждой улице и свой гармонист был, — вспоминает местная жительница Татьяна Лобачева.— Впереди идут с березкой, позади с гармошкой, а там уже плясовые: кто частушки, кто чего…» Уличные ручейки стекались в главный поток. Первыми в колонне всегда шли «знаменосцы» с березками. Затем — музыка. Далее все жители от мала до велика, а замыкала колонну «тяжелая техника» — бабушки с велосипедами.
Теперь только и остается, что смотреть на те фотографии, где все еще вместе. И надеяться, что земля простит отсутствие праздника, река не осерчает, а Дух поможет.
Фото и текст: Марина Маковецкая, Нижегородская область