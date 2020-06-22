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03:06 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ФСБ своих сдала в архив

Служба отказалась выдать ученому документы осужденных сотрудников НКВД.

Источник: РИА "Новости"

Исследователь архивов Сергей Прудовский требует от ФСБ России предоставить уголовные дела сотрудников НКВД, осужденных за участие в сталинских репрессиях. В ведомстве отказывают, поясняя, что их бывшие коллеги не реабилитированы. Юристы напоминают, что ранее Верховный суд России уже выносил решение о незаконности отказа предоставлять уголовные дела нереабилитированных граждан.

Сергей Прудовский, автор книги о сталинских репрессиях «Спасская красавица», более десяти лет изучает национальные операции НКВД, в рамках которых репрессиям подверглись более 365 тыс. человек. Для этой работы он хотел получить доступ к архивным уголовным делам шести сотрудников НКВД — Льва Бельского, Михаила Фриновского, Самуила Кремнева-Сундукова, Александра Минаева-Цикановского, Николая Николаева-Журида и Владимира Цесарского. «Они участвовали в работе комиссии НКВД и прокурора СССР, готовили документы, рассматривали альбомные справки, ставили резолюции — кого расстрелять, кого отправить в лагерь, — рассказал “Ъ” господин Прудовский.— После того как национальные операции пошли на спад, власти поняли, что зарвались, начали подчищать хвосты и арестовывать исполнителей репрессий. Следствие против этой шестерки вел тот же самый НКВД. Они были осуждены за превышение служебных полномочий, то есть за участие в репрессиях. Официально их обвинили в участии в заговоре против НКВД». Позже им было отказано в реабилитации.

Исследователь надеялся, что в архивах найдутся протоколы допросов обвиняемых с их рассказами о том, как протекала работа комиссии.

Эта информация нужна для книги о национальных операциях НКВД. Запрос на ознакомление с делами Сергей Прудовский направил в Центральный архив ФСБ России в декабре 2019 года, а через два месяца получил отказ.

Ведомство ссылалось на п. 5 Положения о порядке доступа к материалам, хранящимся в госархивах и архивах госорганов РФ, прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел. Этот документ исследователи архивов называют тройственным приказом, так как положение принято совместным приказом Минкультуры России, МВД России и ФСБ России от 25 июля 2006 года № 375/584/352. Второе предложение п. 5 обязывает архив выдавать обратившимся справки о результатах пересмотра дел.

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«Почему-то этот пункт трактуется как выдача справок вместо доступа к материалам дел, хотя слова “вместо” там нет», — ранее объяснял «Ъ» руководитель правозащитной группы «Команды 29» Иван Павлов. Однако в июле 2019 года Верховный суд РФ удовлетворил иск петербуржца Георгия Шахета, пытавшегося получить в МВД архивное уголовное дело на своего нереабилитированного деда, постановив, что ведомство незаконно сослалось на п. 5 положения. Более того, представитель МВД, выступивший в суде, добавил, что его коллеги «сослались на приказ, который не подлежит в данном случае к применению».

«Дело Прудовского против ФСБ аналогично делу Шахета, только у нас исследователь не родственник лицам, дела на которых запрашиваются, — сообщила “Ъ” представитель господина Прудовского в суде, юрист международного общества “Мемориал” Марина Агальцова.— Если Верховный суд РФ счел, что в МВД ошиблись, применяя п. 5 положения, то это же должно распространяться и на решения ФСБ России, ведь приказ один на три ведомства». Но пока что в ФСБ России так не считают. «Определения Верховного суда РФ, ссылки на которые есть в вашем обращении, каких-либо предписаний по предоставлению для ознакомления архивных уголовных дел, хранящихся в органах ФСБ, на нереабилитированных граждан не содержат», — говорится в ответе исследователю от замначальника Центрального архива ФСБ России Андрея Шишкина.

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Рассмотрение иска господина Прудовского к ФСБ России начнется в Хорошевском суде Москвы 23 июля. «Кстати, в тот же день там же суд рассмотрит еще один мой иск к ФСБ России по поводу запрета на самостоятельное копирование документов в архивах, — отметил господин Прудовский.— Я готовил книгу о харбинской операции НКВД и запросил в прошлом году в Центральном архиве ФСБ России копии документов, но мне отказали как в самостоятельном копировании, так и в предоставлении их копий. Пришлось переписывать от руки. Но ведь это большой объем, и все переписать просто невозможно».

Число репрессированных в СССР, но в дальнейшем не реабилитированных лиц составляет как минимум несколько сотен тысяч человек, говорит зампред совета научно-информационного и просветительского центра «Мемориал», один из ведущих специалистов по истории органов ВЧК—ОГПУ—НКВД Никита Петров. По данным исследователей «Мемориала», количество репрессированных в СССР может достигать 12 млн человек, из них известны имена чуть больше четверти.

В 2006 году Генпрокуратура РФ заявила, что с января 1992 года в рамках закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» были пересмотрены уголовные дела в отношении свыше 1,24 млн человек. Более 775 тыс. человек реабилитированы. По статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, за последние десять лет рассмотрено 673 дела, из них решения о реабилитации вынесены по 520 делам в отношении 696 человек. Больше всего отказов в реабилитации (свыше двадцати в год) было в 2012, 2013 и 2017 годах.

Анастасия Курилова

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