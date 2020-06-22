03:06 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
ФСБ своих сдала в архив
Служба отказалась выдать ученому документы осужденных сотрудников НКВД.
Исследователь архивов Сергей Прудовский требует от ФСБ России предоставить уголовные дела сотрудников НКВД, осужденных за участие в сталинских репрессиях. В ведомстве отказывают, поясняя, что их бывшие коллеги не реабилитированы. Юристы напоминают, что ранее Верховный суд России уже выносил решение о незаконности отказа предоставлять уголовные дела нереабилитированных граждан.
Сергей Прудовский, автор книги о сталинских репрессиях «Спасская красавица», более десяти лет изучает национальные операции НКВД, в рамках которых репрессиям подверглись более 365 тыс. человек. Для этой работы он хотел получить доступ к архивным уголовным делам шести сотрудников НКВД — Льва Бельского, Михаила Фриновского, Самуила
Эта информация нужна для книги о национальных операциях НКВД. Запрос на ознакомление с делами Сергей Прудовский направил в Центральный архив ФСБ России в декабре 2019 года, а через два месяца получил отказ.
Ведомство ссылалось на п. 5 Положения о порядке доступа к материалам, хранящимся в госархивах и архивах госорганов РФ, прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также
«Почему-то этот пункт трактуется как выдача справок вместо доступа к материалам дел, хотя слова “вместо” там нет», — ранее объяснял «Ъ» руководитель правозащитной группы «Команды 29» Иван Павлов. Однако в июле 2019 года Верховный суд РФ удовлетворил иск петербуржца Георгия Шахета, пытавшегося получить в МВД архивное уголовное дело на своего нереабилитированного деда, постановив, что ведомство незаконно сослалось на п. 5 положения. Более того, представитель МВД, выступивший в суде, добавил, что его коллеги «сослались на приказ, который не подлежит в данном случае к применению».
«Дело Прудовского против ФСБ аналогично делу Шахета, только у нас исследователь не родственник лицам, дела на которых запрашиваются, — сообщила “Ъ” представитель господина Прудовского в суде, юрист международного общества “Мемориал” Марина Агальцова.— Если Верховный суд РФ счел, что в МВД ошиблись, применяя п. 5 положения, то это же должно распространяться и на решения ФСБ России, ведь приказ один на три ведомства». Но пока что в ФСБ России так не считают. «Определения Верховного суда РФ, ссылки на которые есть в вашем обращении,
Рассмотрение иска господина Прудовского к ФСБ России начнется в Хорошевском суде Москвы 23 июля. «Кстати, в тот же день там же суд рассмотрит еще один мой иск к ФСБ России по поводу запрета на самостоятельное копирование документов в архивах, — отметил господин Прудовский.— Я готовил книгу о харбинской операции НКВД и запросил в прошлом году в Центральном архиве ФСБ России копии документов, но мне отказали как в самостоятельном копировании, так и в предоставлении их копий. Пришлось переписывать от руки. Но ведь это большой объем, и все переписать просто невозможно».
Число репрессированных в СССР, но в дальнейшем не реабилитированных лиц составляет как минимум несколько сотен тысяч человек, говорит зампред совета
В 2006 году Генпрокуратура РФ заявила, что с января 1992 года в рамках закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» были пересмотрены уголовные дела в отношении свыше 1,24 млн человек. Более 775 тыс. человек реабилитированы. По статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, за последние десять лет рассмотрено 673 дела, из них решения о реабилитации вынесены по 520 делам в отношении 696 человек. Больше всего отказов в реабилитации (свыше двадцати в год) было в 2012, 2013 и 2017 годах.
Анастасия Курилова