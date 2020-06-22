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10:39 (мск), источник: Life.ru

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя

Аналогичная ситуация будет и в следующие семь дней.

Источник: РИА "Новости"
Чтобы помнили
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В России начинается четырёхдневная рабочая неделя. Выходным днём станет среда, 24 июня.

Отметим, что именно в этот день в ряде городов РФ пройдёт Парад Победы. Главным из них станет мероприятие на Красной площади в Москве.

В этой связи президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня выходным днём.

Подчеркнём, что и в следующие семь дней россиян ожидает четырёхдневная рабочая неделя. Выходным станет 1 июля — день голосования по поправкам в Конституцию.

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