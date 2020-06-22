10:39 (мск), источник: Life.ru
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя
Аналогичная ситуация будет и в следующие семь дней.
В России начинается четырёхдневная рабочая неделя. Выходным днём станет среда, 24 июня.
Отметим, что именно в этот день в ряде городов РФ пройдёт Парад Победы. Главным из них станет мероприятие на Красной площади в Москве.
В этой связи президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня выходным днём.
Подчеркнём, что и в следующие семь дней россиян ожидает четырёхдневная рабочая неделя. Выходным станет 1 июля — день голосования по поправкам в Конституцию.