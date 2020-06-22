ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки случаев COVID-19 в мире

Наибольшее количество новых случаев (более 116 тыс.) ВОЗ зафиксировала в Северной и Южной Америке. В некоторых штатах США зафиксировали рекордное число зараженных за сутки (в Калифорнии 21 июня выявили 4,5 тыс. новых случаев, что стало максимальным значением с марта).
В Бразилии, по данным на 21 июня, заболевших стало больше на 17,4 тыс. человек, а количество смертей превысило 50 тысяч.
Предыдущий рекордный прирост по числу новых зараженных — более 150 тыс. — ВОЗ зафиксировала 18 июня, до этого организация сообщала о выявленных за сутки 106 тыс. случаев.
Новая вспышка коронавируса началась в июне в Пекине. Заболевание обнаружили у двух сотрудников оптового рынка «Синьфади», его закрыли, а в районе Фэнтай, где расположен рынок, ввели «режим военного времени». К 15 июня тест на коронавирус показал положительные результаты у 59 человек, тестирование прошли 76,4 тыс. человек.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 19 июня заявил, что мир вступил в «новую и опасную» фазу пандемии коронавируса. Он отметил, что государствам стоит сфокусироваться на тестировании населения, изоляции зараженных и лечении заболевших.