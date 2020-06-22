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09:49 (мск), источник: РБК

ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки случаев COVID-19 в мире

Во всем мире за сутки выявили 183 020 новых случаев заражения коронавирусом, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения на 21 июня. Общее количество заболевших, согласно ВОЗ, выросло до 8,7 млн. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 8,9 млн человек.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 22.06
Инфицировано584 680+7 728
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
8.0621.06
Скончалось8 111+109
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
8.0621.06
Выздоровело339 711+5 119
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
8.0621.06
Инфицировано8 954 692+160 355
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
8.0621.06
Скончалось468 375+3 865
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
8.0621.06
Выздоровело4 434 857+68 039
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
8.0621.06
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Наибольшее количество новых случаев (более 116 тыс.) ВОЗ зафиксировала в Северной и Южной Америке. В некоторых штатах США зафиксировали рекордное число зараженных за сутки (в Калифорнии 21 июня выявили 4,5 тыс. новых случаев, что стало максимальным значением с марта).

В Бразилии, по данным на 21 июня, заболевших стало больше на 17,4 тыс. человек, а количество смертей превысило 50 тысяч.
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Предыдущий рекордный прирост по числу новых зараженных — более 150 тыс. — ВОЗ зафиксировала 18 июня, до этого организация сообщала о выявленных за сутки 106 тыс. случаев.

Новая вспышка коронавируса началась в июне в Пекине. Заболевание обнаружили у двух сотрудников оптового рынка «Синьфади», его закрыли, а в районе Фэнтай, где расположен рынок, ввели «режим военного времени». К 15 июня тест на коронавирус показал положительные результаты у 59 человек, тестирование прошли 76,4 тыс. человек.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 19 июня заявил, что мир вступил в «новую и опасную» фазу пандемии коронавируса. Он отметил, что государствам стоит сфокусироваться на тестировании населения, изоляции зараженных и лечении заболевших.

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