11:36 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты
Доступ неограничен: как интернет изменил повседневную жизнь Эстонии
Цифровая экономика — это не только российский, но и общемировой тренд.
Портал «Будущее России. Национальные проекты» вместе с редакцией международной информации ТАСС начинает серию публикаций о том, как проходит цифровизация в разных странах. Первый рассказ — об Эстонии и о том, как небольшое балтийское государство построило самое продвинутое цифровое общество в мире.
В конце января экипаж находившегося в экспедиции у берегов Антарктиды парусника «Адмирал Беллинсгаузен» стал свидетелем необычной сцены: на палубу с ноутбуком в руках поднялась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, села за стол, открыла компьютер и поставила электронную подпись под указом о присуждении государственных наград 114 жителям республики. Документ мгновенно попал в систему государственного документооборота Эстонии.
«В Антарктиде я хочу продемонстрировать, что такое, как в Эстонии, развитое в цифровом плане общество позволяет своим гражданам работать в интернете, где бы те ни находились», — рассказала Кальюлайд.
Эстонию нередко называют «самым современным цифровым государством». В июле 2019 года, как отмечается в докладе InterNations «Цифровая жизнь за границей», по мнению приезжающих сюда работать высококвалифицированных иностранцев, страна заняла первое место в мире по уровню развития
Система электронных услуг
По данным эстонского Фонда содействия развитию предпринимательства, интернетом регулярно пользуются 91,6% населения страны. Как подсчитала ранее британская компания Rotten WiFi, Эстония занимает второе место в мире по качеству публичных сетей Wi-Fi: скорость соединения составляет здесь в среднем 14,8 Мбит/с.
При этом некоторые политики отмечают, что уровень проникновения широкополосного интернета в стране не соответствует ее амбициям. «Ситуация с высокоскоростным интернетом в Эстонии оставляет желать лучшего, — заявил председатель парламентской фракции Центристской партии Андрей Коробейник. — Это на самом деле серьезная проблема, которая тормозит региональное развитие. Вне основных центров в Эстонии очень недорогое жилье и прекрасная природа, это могло бы стать удобным вариантом для фрилансеров, но для этого нужен быстрый интернет».
Согласно исследованию, проведенному в Эстонии несколько лет назад, в так называемых белых зонах, которые минимально охвачены высокоскоростным интернетом и где у операторов связи нет планов строить широкополосную сеть в ближайшие пять лет, находилось 140 тыс. домохозяйств, рассказал председатель парламентской группы в поддержку широкополосного
Чтобы обеспечить эти регионы интернетом в будущем, Эстония объявила конкурс поставщиков услуг, который выиграла компания Elektrilevi.
По словам Сависаара, парламентская группа изучает, возможно ли в случае дополнительного финансирования успеть провести интернет в эти районы к 2023 году.
Согласно отчету Global IT, в 2016 году Эстония заняла первое место в мире по охвату сотовыми сетями. Услуги сотовой связи в стране предоставляют три провайдера — Telia, Elisa и Tele2. Комплект, в который входит
Будущее мобильных технологий в Эстонии связывают с развитием сетей 5G. Этот вопрос обсуждается как на уровне правительства, так и на уровне парламента, отметил депутат Сависаар.
«5G должна быть такой, что услуги в этой сети смогут предлагать все, у кого есть соответствующие возможности и желание, — считает он. — Для этого необходимо повернуть вспять продажу частот для оказания
В январе конкурс на распределение частот для развития 5G в Эстонии был приостановлен на неопределенное время
Проект развития сетей 5G может столкнуться и с политическими преградами. В октябре прошлого года
К настоящему моменту, по данным Фонда содействия развитию предпринимательства, 7% ВВП Эстонии создают компании, связанные со сферой IT, предоставляя рабочие места почти 6% работающего населения страны. В Эстонии работают около 5 тыс.
В ходе проведенного недавно исследования банк SEB установил, что 88% жителей Эстонии регулярно заказывают товары в интернете. Объем таких сделок в последние годы рос вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Чаще всего покупки в интернете жители Эстонии совершают на крупнейших мировых платформах, таких как Alibaba, AliExpress и Amazon.
Эстонские программисты стояли за созданием таких известных во всем мире брендов, как Skype, Hotmail и системы международных денежных переводов TransferWise. Все более значимой частью эстонской
Важным шагом в сторону повышения привлекательности Эстонии для иностранных предпринимателей стала запущенная в 2014 году программа электронного резидентства.
«Программа электронного гражданства оказалась удачной: еще в прошлом году налоги от фирм, основанных “электронными гражданами”, превысили 10 млн евро, — заявил порталу депутат Центристской партии Коробейник. — Это только начало, в дальнейшем перспективы неплохие, особенно с учетом Brexit (выход Великобритании из Евросоюза. — Прим. ред.)».
В марте парламент Эстонии принял закон, который позволит снизить уровень бюрократической нагрузки для стартапов. После этого привлечение инвестиций не нужно будет оформлять у эстонских нотариусов, что поможет иностранным основателям стартапов.
Одновременно в Эстонии задумались над тем, чтобы ввести новый тип въездной визы для так называемых цифровых кочевников —
В общей сложности Эстония в настоящий момент предлагает более 600 электронных услуг гражданам и примерно 2,5 тыс. — бизнесу. Удостоверением личности, которое позволяет получать все эти услуги, в Эстонии является
Растет и популярность онлайн-голосования: в 2019 году на парламентских выборах почти 47% избирателей проголосовали через интернет.
«В Эстонии тренды весьма однозначны: все больше людей голосует на предварительных выборах либо в интернете, либо на участках, которые открыты за несколько дней до основного дня выборов, — говорит Коробейник. — Это, скорее, позитивно: чем удобнее людям голосовать, тем больше процент проголосовавших и тем лучше работает демократия».
Но голосование через интернет нравится не всем: председатель Консервативной народной партии Март Хельме, например, усомнился в его надежности и даже назвал «позорным пятном». Однако никаких доказательств того, что выборы через интернет небезопасны, партия не представила.
Определенные сомнения в безопасности электронных технологий идентификации личности сохраняются. В мае прошлого года газета Postimees сообщила, что злоумышленникам впервые удалось подделать личные данные нескольких десятков жителей Эстонии и использовать их для получения доступа к счетам в банках и другой информации.
Развитие
«Я рад, что как у общественного, так и у частного сектора наблюдается явный интерес к внедрению искусственного интеллекта, — заявил
В парламенте страны в ближайшее время планируют начать использовать ИИ для распознавания речи, а в перспективе — для осуществления перевода и составления обзоров заседаний. Министерство юстиции тестирует технологии ИИ для вынесения судебных приговоров по простейшим делам: Эстония может стать первой страной, где начнут работать электронные судьи.
Теперь на дорогах страны разъезжают шестиколесные
Робот двигается со скоростью пешехода, он способен за одну поездку преодолеть расстояние до 5 км и перевезти до 10 кг груза. Посылку внутрь устройства кладет сотрудник магазина, после чего механический курьер отправляется в путь по заданному адресу. Благодаря установленным на нем сенсорам и камерам он способен объезжать препятствия, уступать дорогу и соблюдать все правила дорожного движения. Открыть крышку, чтобы достать посылку, можно только с помощью кода, который знает лишь адресат отправления.
В августе прошлого года в таллинском парке Кадриорг стал ходить бесплатный беспилотный электробус французской компании Navya. Перед началом работы на маршруте автомобиль «сдал экзамен» на знание правил дорожного движения. А в апреле этого года на маршруте, связывающем аэропорт Таллина с одним из ближайших районов эстонской столицы, будут запущены беспилотные автобусы. Небольшая машина местного производства Iseauto вмещает до шести человек и способна развивать скорость до 20 км/ч. Ее высота составляет 2,4 метра, длина — 3,5 метра, ширина — 1,5 метра, она оборудована сенсорами и камерами и управляется операционной системой, что позволяет обеспечить автономную и безопасную езду.
«Эстония могла бы стать прекрасным “испытательным полигоном” для беспилотных автомобилей: у нас обширная сеть дорог и маленькая плотность населения, — надеется депутат от Центристской партии Андрей Коробейник. — Но пока что наше законодательство не вполне к этому готово. Те одиночные проекты, которые были в Эстонии реализованы, касались машин или с очень низким ограничением скорости, или с человеком, который хоть и не управляет автомобилем, но обязан сидеть в салоне и контролировать ситуацию. Кроме того, в Эстонии разрешены роботы доставки — они небольшие и тоже ездят не быстро. Мы общались на эту тему с представителями “Яндекса” и получили несколько неплохих идей, которые сейчас прорабатываем».