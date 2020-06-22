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11:36 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты

Доступ неограничен: как интернет изменил повседневную жизнь Эстонии

Цифровая экономика — это не только российский, но и общемировой тренд.

Источник: ИТАР-ТАСС

Портал «Будущее России. Национальные проекты» вместе с редакцией международной информации ТАСС начинает серию публикаций о том, как проходит цифровизация в разных странах. Первый рассказ — об Эстонии и о том, как небольшое балтийское государство построило самое продвинутое цифровое общество в мире.

Первые в мире

В конце января экипаж находившегося в экспедиции у берегов Антарктиды парусника «Адмирал Беллинсгаузен» стал свидетелем необычной сцены: на палубу с ноутбуком в руках поднялась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, села за стол, открыла компьютер и поставила электронную подпись под указом о присуждении государственных наград 114 жителям республики. Документ мгновенно попал в систему государственного документооборота Эстонии.

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«В Антарктиде я хочу продемонстрировать, что такое, как в Эстонии, развитое в цифровом плане общество позволяет своим гражданам работать в интернете, где бы те ни находились», — рассказала Кальюлайд.

Эстонию нередко называют «самым современным цифровым государством». В июле 2019 года, как отмечается в докладе InterNations «Цифровая жизнь за границей», по мнению приезжающих сюда работать высококвалифицированных иностранцев, страна заняла первое место в мире по уровню развития онлайн-услуг. Самые высокие оценки в этом рейтинге Эстония получила в категориях «свободный доступ в интернет» и «госуслуги онлайн».

Система электронных услуг e-Estonia позволяет жителям взаимодействовать с госорганами прямо из дома — начиная с оплаты налогов и открытия бизнеса и заканчивая медицинскими консультациями и голосованием на выборах. Последнее было запущено еще в 2005 году и превратило Эстонию в первое в мире государство с интернет-голосованием. В 2000 году Эстония тоже первой в мире причислила право на выход в интернет к базовым правам человека.

Источник: Будущее России. Национальные проекты

На широкой полосе

По данным эстонского Фонда содействия развитию предпринимательства, интернетом регулярно пользуются 91,6% населения страны. Как подсчитала ранее британская компания Rotten WiFi, Эстония занимает второе место в мире по качеству публичных сетей Wi-Fi: скорость соединения составляет здесь в среднем 14,8 Мбит/с.

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При этом некоторые политики отмечают, что уровень проникновения широкополосного интернета в стране не соответствует ее амбициям. «Ситуация с высокоскоростным интернетом в Эстонии оставляет желать лучшего, — заявил председатель парламентской фракции Центристской партии Андрей Коробейник. — Это на самом деле серьезная проблема, которая тормозит региональное развитие. Вне основных центров в Эстонии очень недорогое жилье и прекрасная природа, это могло бы стать удобным вариантом для фрилансеров, но для этого нужен быстрый интернет».

Согласно исследованию, проведенному в Эстонии несколько лет назад, в так называемых белых зонах, которые минимально охвачены высокоскоростным интернетом и где у операторов связи нет планов строить широкополосную сеть в ближайшие пять лет, находилось 140 тыс. домохозяйств, рассказал председатель парламентской группы в поддержку широкополосного интернет-соединения Эрки Сависаар.

Чтобы обеспечить эти регионы интернетом в будущем, Эстония объявила конкурс поставщиков услуг, который выиграла компания Elektrilevi.

По словам Сависаара, парламентская группа изучает, возможно ли в случае дополнительного финансирования успеть провести интернет в эти районы к 2023 году.

Источник: Будущее России. Национальные проекты

Скорость в кармане

Согласно отчету Global IT, в 2016 году Эстония заняла первое место в мире по охвату сотовыми сетями. Услуги сотовой связи в стране предоставляют три провайдера — Telia, Elisa и Tele2. Комплект, в который входит сим-карта, а также 5 Гб высокоскоростного мобильного интернета, в Эстонии можно приобрести за 3,5 евро.

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Будущее мобильных технологий в Эстонии связывают с развитием сетей 5G. Этот вопрос обсуждается как на уровне правительства, так и на уровне парламента, отметил депутат Сависаар.

«5G должна быть такой, что услуги в этой сети смогут предлагать все, у кого есть соответствующие возможности и желание, — считает он. — Для этого необходимо повернуть вспять продажу частот для оказания интернет-услуг и сдавать частоты в аренду сетевым предприятиям. Предприятиям, занимающимся только инфраструктурой, услуга не должна предлагаться».

В январе конкурс на распределение частот для развития 5G в Эстонии был приостановлен на неопределенное время из-за иска компании Levikom. По ее мнению, условия конкурса составлены таким образом, что частоты в итоге получат лишь три крупнейших мобильных оператора.

Проект развития сетей 5G может столкнуться и с политическими преградами. В октябре прошлого года премьер-министр Эстонии Юри Ратас и вице-президент США Майкл Пенс подписали совместное заявление о безопасности в сетях 5G, которое практически исключает возможность использования в эстонских сетях продукции китайской компании Huawei. Именно Huawei является сетевым партнером мобильного оператора Elisa.

Источник: Будущее России. Национальные проекты

От онлайна до блокчейна

К настоящему моменту, по данным Фонда содействия развитию предпринимательства, 7% ВВП Эстонии создают компании, связанные со сферой IT, предоставляя рабочие места почти 6% работающего населения страны. В Эстонии работают около 5 тыс. интернет-компаний, их общая выручка оценивается в 3,6 млрд евро в год.

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В ходе проведенного недавно исследования банк SEB установил, что 88% жителей Эстонии регулярно заказывают товары в интернете. Объем таких сделок в последние годы рос вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Чаще всего покупки в интернете жители Эстонии совершают на крупнейших мировых платформах, таких как Alibaba, AliExpress и Amazon.

Эстонские программисты стояли за созданием таких известных во всем мире брендов, как Skype, Hotmail и системы международных денежных переводов TransferWise. Все более значимой частью эстонской интернет-экономики становятся компании, работающие в сфере финансовых технологий. В 2017 году в этой балтийской республике был открыт первый в Европе криптовалютный банк Polybius, все процессы которого построены на технологии блокчейн. В сентябре 2018 года в Таллине состоялся первый цифровой саммит ЕС, где лидеры Евросоюза обсуждали возможность построения единого цифрового рынка, в том числе с использованием новейших технологий.

Важным шагом в сторону повышения привлекательности Эстонии для иностранных предпринимателей стала запущенная в 2014 году программа электронного резидентства.

С ее помощью Эстония позволила всем желающим оформить «интернет-гражданство» этого государства и пользоваться практически всем спектром его онлайн-услуг. К настоящему моменту электронные резиденты Эстонии открыли более 10 тыс. компаний.
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«Программа электронного гражданства оказалась удачной: еще в прошлом году налоги от фирм, основанных “электронными гражданами”, превысили 10 млн евро, — заявил порталу депутат Центристской партии Коробейник. — Это только начало, в дальнейшем перспективы неплохие, особенно с учетом Brexit (выход Великобритании из Евросоюза. — Прим. ред.)».

В марте парламент Эстонии принял закон, который позволит снизить уровень бюрократической нагрузки для стартапов. После этого привлечение инвестиций не нужно будет оформлять у эстонских нотариусов, что поможет иностранным основателям стартапов.

Одновременно в Эстонии задумались над тем, чтобы ввести новый тип въездной визы для так называемых цифровых кочевников — интернет-предпринимателей, которые в силу характера своей деятельности могут работать в любой точке земного шара. Такие визы, как ожидается, будут привлекать фрилансеров со всего мира приезжать и оставаться работать в Эстонии. Этот законопроект одобрен парламентом в первом чтении.

Источник: Будущее России. Национальные проекты

Карта от всех дверей

В общей сложности Эстония в настоящий момент предлагает более 600 электронных услуг гражданам и примерно 2,5 тыс. — бизнесу. Удостоверением личности, которое позволяет получать все эти услуги, в Эстонии является ID-карта, действующая как онлайн-паспорт. С ее помощью жители страны могут дистанционно подписывать документы, оплачивать счета за мобильную связь и транспорт, голосовать на выборах, осуществлять банковские переводы, получать медицинские рецепты, следить за успеваемостью детей в школе и в считанные минуты открывать собственный бизнес, не отходя от компьютера.

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Растет и популярность онлайн-голосования: в 2019 году на парламентских выборах почти 47% избирателей проголосовали через интернет.

«В Эстонии тренды весьма однозначны: все больше людей голосует на предварительных выборах либо в интернете, либо на участках, которые открыты за несколько дней до основного дня выборов, — говорит Коробейник. — Это, скорее, позитивно: чем удобнее людям голосовать, тем больше процент проголосовавших и тем лучше работает демократия».

Но голосование через интернет нравится не всем: председатель Консервативной народной партии Март Хельме, например, усомнился в его надежности и даже назвал «позорным пятном». Однако никаких доказательств того, что выборы через интернет небезопасны, партия не представила.

Определенные сомнения в безопасности электронных технологий идентификации личности сохраняются. В мае прошлого года газета Postimees сообщила, что злоумышленникам впервые удалось подделать личные данные нескольких десятков жителей Эстонии и использовать их для получения доступа к счетам в банках и другой информации.

Источник: Будущее России. Национальные проекты

В погоне за Краттом

Развитие интернет-технологий в Эстонии во многом связывают с искусственным интеллектом (ИИ). В прошлом году власти страны одобрили разработанную под руководством министерства экономики и коммуникаций и государственной канцелярии программу действий в области развития ИИ. Она получила неофициальное название «программа Кратта» в честь существа из эстонской мифологии с искусственно созданным телом и разумом, которое подчинено своему хозяину.

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«Я рад, что как у общественного, так и у частного сектора наблюдается явный интерес к внедрению искусственного интеллекта, — заявил премьер-министр Юри Ратас. — В долгосрочной перспективе это позволит вывести услуги государства и частного сектора на совершенно новый уровень, повысит производительность и конкурентоспособность нашей экономики и позволит Эстонии и в дальнейшем быть флагманом для наших партнеров в Европе и в мире».

В парламенте страны в ближайшее время планируют начать использовать ИИ для распознавания речи, а в перспективе — для осуществления перевода и составления обзоров заседаний. Министерство юстиции тестирует технологии ИИ для вынесения судебных приговоров по простейшим делам: Эстония может стать первой страной, где начнут работать электронные судьи.

Ранее в Эстонии уже узаконили статус роботов-курьеров и официально признали их полноправными участниками дорожного движения.

Теперь на дорогах страны разъезжают шестиколесные роботы-курьеры, разработанные эстонской компанией Starship Technologies.

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Робот двигается со скоростью пешехода, он способен за одну поездку преодолеть расстояние до 5 км и перевезти до 10 кг груза. Посылку внутрь устройства кладет сотрудник магазина, после чего механический курьер отправляется в путь по заданному адресу. Благодаря установленным на нем сенсорам и камерам он способен объезжать препятствия, уступать дорогу и соблюдать все правила дорожного движения. Открыть крышку, чтобы достать посылку, можно только с помощью кода, который знает лишь адресат отправления.

В августе прошлого года в таллинском парке Кадриорг стал ходить бесплатный беспилотный электробус французской компании Navya. Перед началом работы на маршруте автомобиль «сдал экзамен» на знание правил дорожного движения. А в апреле этого года на маршруте, связывающем аэропорт Таллина с одним из ближайших районов эстонской столицы, будут запущены беспилотные автобусы. Небольшая машина местного производства Iseauto вмещает до шести человек и способна развивать скорость до 20 км/ч. Ее высота составляет 2,4 метра, длина — 3,5 метра, ширина — 1,5 метра, она оборудована сенсорами и камерами и управляется операционной системой, что позволяет обеспечить автономную и безопасную езду.

«Эстония могла бы стать прекрасным “испытательным полигоном” для беспилотных автомобилей: у нас обширная сеть дорог и маленькая плотность населения, — надеется депутат от Центристской партии Андрей Коробейник. — Но пока что наше законодательство не вполне к этому готово. Те одиночные проекты, которые были в Эстонии реализованы, касались машин или с очень низким ограничением скорости, или с человеком, который хоть и не управляет автомобилем, но обязан сидеть в салоне и контролировать ситуацию. Кроме того, в Эстонии разрешены роботы доставки — они небольшие и тоже ездят не быстро. Мы общались на эту тему с представителями “Яндекса” и получили несколько неплохих идей, которые сейчас прорабатываем».

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