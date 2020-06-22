Большинство американцев не знают, когда отмечается конец Второй мировой

Эта дата в США, Великобритании и большинстве европейских стран считается днем окончания Второй мировой войны.
Социологи отмечают, что 69 процентов опрошенных либо не знали, какой праздник отмечается 8 мая, либо неверно ответили на этот вопрос. Правильный ответ дали менее трети респондентов.
Большинство участников исследования (77 процентов) назвали главным противником США во Второй мировой Германию. В то же время одиннадцать процентов респондентов указали на Россию, а еще пять — на Китай. Восемь процентов опрошенных заявили, что не знают, с кем воевали Штаты.
Кроме того, согласно данным опроса, каждый десятый респондент (12 процентов) не слышал о Холокосте.
Исследование провела IFop — старейшая компания во Франции, занимающаяся изучением общественного мнения. Опрошены 1004 американца старше 18 лет. Выборка участников репрезентативна по полу, возрасту и географии. Максимальная ошибка для данных по стране составляет 3,1 процента при доверительной вероятности 95 процентов.