Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Опасность космического мусора: проблема будущего Мусор, производимый людьми, стал проблемой не только на Земле, но и в космосе
Фоторепортажи
15Бей, барабан: страницы истории «Артека»
28В Москве отменен режим самоизоляции
10:21 (мск), источник: РИА Новости

Большинство американцев не знают, когда отмечается конец Второй мировой

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Большинство американцев не знают, какой праздник отмечается 8 мая в западных странах, свидетельствуют результаты опроса «Sputnik. Мнения».

Источник: Reuters

Эта дата в США, Великобритании и большинстве европейских стран считается днем окончания Второй мировой войны.

Социологи отмечают, что 69 процентов опрошенных либо не знали, какой праздник отмечается 8 мая, либо неверно ответили на этот вопрос. Правильный ответ дали менее трети респондентов.

Чтобы помнили
Зажгите свою «Свечу памяти» онлайн

Большинство участников исследования (77 процентов) назвали главным противником США во Второй мировой Германию. В то же время одиннадцать процентов респондентов указали на Россию, а еще пять — на Китай. Восемь процентов опрошенных заявили, что не знают, с кем воевали Штаты.

Кроме того, согласно данным опроса, каждый десятый респондент (12 процентов) не слышал о Холокосте.

Исследование провела IFop — старейшая компания во Франции, занимающаяся изучением общественного мнения. Опрошены 1004 американца старше 18 лет. Выборка участников репрезентативна по полу, возрасту и географии. Максимальная ошибка для данных по стране составляет 3,1 процента при доверительной вероятности 95 процентов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Лукашенко заявил о предотвращении 'Майдана' в Белоруссии
В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
В России за сутки выявлено 7600 новых случаев COVID-19
Сенатор Клишас объяснил поправку о президентских сроках
С 1 июля повысят пенсии. Кто получит прибавку и новые льготы
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя
ВОЗ зафиксировала рекордное число случаев COVID-19 за сутки
В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту
Источник: «Ростов» настроен переиграть матч с «Сочи»
Здоровье
Раскрыт секрет жизни до 100 лет Его озвучили американские ученые.
Hi-Tech
Зачем нужны выпуклые черточки на клавишах Расположены на «А» и «О»
Авто
Какими автомобилями премиум-класса владеют российские депутаты Авто Mail.ru внимательно изучил декларации российских парламентариев и узнал, какими премиальными автомобилями они владеют. Спойлер: самая популярная модель у законотворцев - это ожидаемо Mercedes-Benz S-Класса
Кино
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении 2008» Организаторы песенного конкурса провели новое онлайн-голосование
Новости партнеров
Россиянам летом угрожает катастрофа: Володина озвучила прогноз
В Сеть попало фото медсестры в купальнике без защитного костюма
7 русских блюд, о которых иностранцы отзываются очень злобно
Адвокат рассказал, как Ефремов обошелся с семьей убитого им водителя
Дети
Мария Порошина показала редкое фото сына Семейные снимки умилили подписчиков актрисы
Леди
Высоцкая без макияжа и в нарядном платье смутила фанатов Пользователи сети пришли в недоумение из-за внешнего вида актрисы.
Новости партнеров
В машине Ефремова была эта девушка. Фамилия названа
В Сеть попало видео из дома Заворотнюк, снятое несколько дней назад
Россиянам летом угрожает катастрофа: Володина озвучила прогноз
В Китае найден таинственный остров-призрак, на котором остановилось время
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь