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11:30 (мск), источник: Lenta.Ru

В Турции разъяснили судьбу туристов с подозрением на коронавирус

В Турции разъяснили судьбу туристов, у которых по приезде в страну заподозрят наличие коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр туризма и культуры Мехмет Эрсой, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:33 MSK, 22.06
Инфицировано592 280+7 600
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
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16.06
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17.06
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19.06
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7889
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22.06
7600
9.0622.06
Скончалось8 206+95
9.06
171
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216
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174
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Выздоровело344 416+4 705
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11709
10.06
10386
11.06
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12.06
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9.0622.06
Инфицировано8 963 439+155 138
8.06
119134
9.06
108124
10.06
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11.06
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16.06
119602
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18.06
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19.06
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21.06
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Скончалось468 485+3 770
8.06
3023
9.06
3781
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5050
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16.06
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Выздоровело4 440 417+65 319
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
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95976
13.06
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14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
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21.06
113682
8.0621.06
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Источник: AP 2020

Так, в случае, если в процессе бесконтактной термометрии у путешественника будет выявлена температура выше 37,8 градуса и сопутствующие симптомы, в аэропорту ему бесплатно проведут тест на COVID-19.

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При отрицательном результате и не вызывающем опасений состоянии здоровья приезжий сможет свободно следовать далее. Если же тест окажется положительным, иностранца отправят в больницу или, к примеру, при бессимптомном течении заболевания — в изолированную зону отеля.

Отмечается, что соответствующая помощь в медицинском учреждении Турции туристу будет оказана только после его согласия. Для этого власти в процессе планирования поездки предлагают приобрести дополнительное страхование, которое покроет все расходы.

11 июня стало известно, что в циркуляре МВД Турции, подписанном главой ведомства Сулейманом Сойлу, сказано, что страна намерена с 15 июля возобновить регулярное авиасообщение с Россией, прерванное на фоне пандемии коронавируса, и ждет подтверждения от российской стороны.

Согласно последним данным, в Турции зафиксировано 188 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны около 160 тысяч выздоровевших пациентов, 4950 носителей инфекции скончались.

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