В Турции разъяснили судьбу туристов с подозрением на коронавирус

Так, в случае, если в процессе бесконтактной термометрии у путешественника будет выявлена температура выше 37,8 градуса и сопутствующие симптомы, в аэропорту ему бесплатно проведут тест на COVID-19.
При отрицательном результате и не вызывающем опасений состоянии здоровья приезжий сможет свободно следовать далее. Если же тест окажется положительным, иностранца отправят в больницу или, к примеру, при бессимптомном течении заболевания — в изолированную зону отеля.
Отмечается, что соответствующая помощь в медицинском учреждении Турции туристу будет оказана только после его согласия. Для этого власти в процессе планирования поездки предлагают приобрести дополнительное страхование, которое покроет все расходы.
11 июня стало известно, что в циркуляре МВД Турции, подписанном главой ведомства Сулейманом Сойлу, сказано, что страна намерена с 15 июля возобновить регулярное авиасообщение с Россией, прерванное на фоне пандемии коронавируса, и ждет подтверждения от российской стороны.
Согласно последним данным, в Турции зафиксировано 188 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны около 160 тысяч выздоровевших пациентов, 4950 носителей инфекции скончались.