Директор Центра Гамалеи рассказал о действии вакцины против коронавируса по принципу «такси»

При разработке вакцины от коронавируса специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи используют подход, основанный на создании аденовирусных контейнеров для доставки нужного гена. Об этом директор Александр Гинцбург рассказал в интервью «Красной звезде».
Мы с помощью аденовирусного контейнера создали этакое «такси». С его помощью, как и в случае обычного такси, которое доставляет пассажира из точки А в точку Б, мы транспортируем любой ген.
Он добавил, что для контейнера нет разницы, какой ген доставлять. Вне зависимости от своего размера ген способен кодировать
По его словам, вакцина вводится дважды, а один и тот же ген вводят на разных носителях, чтобы получить иммунитет на увеличенный период времени. Получается, что такой подход может обеспечить защиту от возможного заражения коронавирусом на два года и более, добавил Гинцбург. Он уточнил, что доказать продолжительность иммунитета при таком использовании вакцины специалисты центра смогли в совместной работе с учреждениями Минобороны, когда трудились в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.
«Есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трех, четырех, пяти или шести месяцев, а, по крайней мере, два года и более», — подчеркнул Гинцбург.
На прошлой неделе Минздрав разрешил испытание вакцины центра имени Н. Ф. Гамалеи на людях. Первых добровольцев вакцинировали уже 18 июня. Клинические испытания проходят две формы вакцины: в жидком виде и в виде порошка для приготовления раствора. Исследование проводят в военном госпитале имени Бурденко и в Сеченовском университете. К исследованиям привлекли две группы добровольцев, в каждой по 38 человек. По данным Минздрава, после вакцинации добровольцы должны были 28 дней провести в изоляции в стационаре. Одним из первых
Клара Минак