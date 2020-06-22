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13:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Объяснен один из главных симптомов коронавируса

Британские ученые объяснили потерю обоняния, что считается одним из главных симптомов COVID-19. Результаты исследования специалистов Лондонского университета и Университета Рединга (Великобритания) опубликованы на сайте издания The Conversation.

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Источник: AP 2020

Изначально считалось, что вирус SARS-CoV-2 может уничтожать обонятельные нейроны, из-за чего пациент перестает ощущать вкус и запах пищи. Заключение было основано на том, что рецепторы ACE2, которые используются для передачи коронавируса, находятся на выстилающих верхние дыхательные пути клетках. Однако дальнейшее исследование показало, что ACE2 располагаются не непосредственно на обонятельных нейронах, а на поддерживающих их сустентакулярных клетках.

Новость
Принц Чарльз потерял обоняние

Медики выяснили, что коронавирус поражает клетки поддержки и вызывают иммунный ответ организма, который провоцирует отек и воспаление зараженной области.

В результате этого пациент теряет обоняние, однако способность чувствовать вкус и запахи возвращается после выздоровления.

В некоторых случаях восстановление обоняния может проходить очень медленно. Это вызвано тем, что в результате воспаления повреждаются не только клетки поддержки, но и обонятельные нейроны. Ученые заметили, что нейроны регенерируются организмом из запаса стволовых клеток, находящихся в слизистой носа.

В заключение специалисты подчеркнули, что в большинстве случаев обоняние нормализуется через некоторое время после того, как организм побеждает коронавирус. Для ускоренного восстановления потерянного чувства медики советуют проводить сеансы физиотерапии.

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