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12:28 (мск), источник: РИА Новости

Почта России объяснила, почему женщине в Петербурге выдали пенсию мелочью

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Жительница Петербурга, которой при получении пенсии выдали около 5 тысяч рублей мелочью, не хотела ждать, пока в кассу принесут крупные купюры, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы УФПС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА Новости

Ранее ряд региональных СМИ и Telegram-каналов сообщили, что в почтовом отделении на улице Димитрова женщине выдали около 5 тысяч рублей пенсии 50-рублевыми купюрами и примерно такую же сумму — монетами достоинством 1−10 рублей.

Клиентка обратилась в отделение почтовой связи рано утром. На тот момент у оператора в кассе не было купюр крупного номинала. Клиентке предложили немного подождать, когда в кассе появятся крупные купюры, либо получить выплату имеющимися купюрами. Она самостоятельно выбрала второй вариант.
Представитель городского управления почтовой связи

По ее словам, Почта России принесла пенсионерке извинения и предложила обменять монеты на банкноты в удобное для нее время. УФПС пока не располагает информацией, воспользовалась ли уже жительница Петербурга, получившая часть пенсии мелочью в пятницу, этим предложением.

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