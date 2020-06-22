Почта России объяснила, почему женщине в Петербурге выдали пенсию мелочью

Ранее ряд региональных СМИ и Telegram-каналов сообщили, что в почтовом отделении на улице Димитрова женщине выдали около 5 тысяч рублей пенсии 50-рублевыми купюрами и примерно такую же сумму — монетами достоинством 1−10 рублей.
Клиентка обратилась в отделение почтовой связи рано утром. На тот момент у оператора в кассе не было купюр крупного номинала. Клиентке предложили немного подождать, когда в кассе появятся крупные купюры, либо получить выплату имеющимися купюрами. Она самостоятельно выбрала второй вариант.
Представитель городского управления почтовой связи
По ее словам, Почта России принесла пенсионерке извинения и предложила обменять монеты на банкноты в удобное для нее время. УФПС пока не располагает информацией, воспользовалась ли уже жительница Петербурга, получившая часть пенсии мелочью в пятницу, этим предложением.