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14:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

Архив Службы безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти (УИНП) рассекретили документы Чернобыльской АЭС. 229 документов за период с начала 1970 годов и до ноября 1986 года опубликованы во второй книге сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии».

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«Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь на 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве “саркофага” (над аварийным блоком станции.— “Ъ”)», — сказал директор архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут на презентации в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как отметил зампредседателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук, эта книга снимает часть дискуссий по поводу строительства станции, ее работы и аварии.

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Председатель УИНП Антон Дробович добавил, что аварии происходили на ЧАЭС и до апреля 1986 года, однако они были скрыты.

В апреле 2020 года в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник лесной пожар. Спасателям удалось не допустить огонь к самой станции и хранилищам с радиоактивными отходами.

Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать план по развитию чернобыльской зоны, в том числе с привлечением туда туристов.

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15:33 (мск)© Ньюстюб
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