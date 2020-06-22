Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

«Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь на 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве “саркофага” (над аварийным блоком станции.— “Ъ”)», — сказал директор архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут на презентации в Чернобыльской зоне отчуждения.
Как отметил зампредседателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук, эта книга снимает часть дискуссий по поводу строительства станции, ее работы и аварии.
Председатель УИНП Антон Дробович добавил, что аварии происходили на ЧАЭС и до апреля 1986 года, однако они были скрыты.
В апреле 2020 года в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник лесной пожар. Спасателям удалось не допустить огонь к самой станции и хранилищам с радиоактивными отходами.
Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать план по развитию чернобыльской зоны, в том числе с привлечением туда туристов.