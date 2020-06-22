Путешествия по России этим летом обойдутся туристам дешевле

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) приводит ее высказывание по случаю запуска первых авиарейсов в Сочи после снятия ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса. В свою очередь глава ведомства Зарина Догузова ранее в понедельник уточнила, что все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые
Костенко отметила, что за период ограничений образовался большой отложенный спрос на комплексный туристический продукт.
«Мы видим, что путешественники не отменяли свои поездки, а переносили их, дожидаясь главного события этого туристического сезона — открытия российских курортов. На рост спроса также влияет и ценовая политика — в этом году путешествия будут обходиться туристам дешевле, чем годом ранее», — сказала представитель туроператора.
Авиакомпания «Россия» 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта «Шереметьево» в рамках совместной с оператором «Библио-Глобусом» переработанной программы туристических полетов. Вылет рейса состоялся в 1.05 мск из терминала В, второй рейс авиакомпании по этому маршруту вылетел в 1.10.
«Вместе с авиакомпанией “Россия” мы полностью готовы обеспечить нашим путешественникам безопасный летний сезон на высшем уровне», — подчеркнула Костенко.