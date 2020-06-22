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15:32 (мск), источник: РИА Новости

Путешествия по России этим летом обойдутся туристам дешевле

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новая ценовая политика туристических и транспортных компаний позволит обеспечить снижение стоимости путешествий по России текущим летом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила управляющий директор туроператора «Библио-Глобус» Ирина Костенко.

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Инфицировано592 280+7 600
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Скончалось468 813+3 861
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Выздоровело4 448 964+63 598
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Источник: РИА Новости

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) приводит ее высказывание по случаю запуска первых авиарейсов в Сочи после снятия ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса. В свою очередь глава ведомства Зарина Догузова ранее в понедельник уточнила, что все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.

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Костенко отметила, что за период ограничений образовался большой отложенный спрос на комплексный туристический продукт.

«Мы видим, что путешественники не отменяли свои поездки, а переносили их, дожидаясь главного события этого туристического сезона — открытия российских курортов. На рост спроса также влияет и ценовая политика — в этом году путешествия будут обходиться туристам дешевле, чем годом ранее», — сказала представитель туроператора.

Авиакомпания «Россия» 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта «Шереметьево» в рамках совместной с оператором «Библио-Глобусом» переработанной программы туристических полетов. Вылет рейса состоялся в 1.05 мск из терминала В, второй рейс авиакомпании по этому маршруту вылетел в 1.10.

«Вместе с авиакомпанией “Россия” мы полностью готовы обеспечить нашим путешественникам безопасный летний сезон на высшем уровне», — подчеркнула Костенко.

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