16:05 (мск), источник: BBC News Русская служба
Рядом со Стоунхенджем нашли еще один памятник времен неолита
В ходе археологических исследований ученые обнаружили ямы диаметром более 10 м и глубиной 5 м, которые образуют круг длиной 2 км.
Археологи обнаружили поблизости от Стоунхенджа древнее кольцо из ям, вырытых несколько тысяч лет назад.
В ходе археологических исследований ученые нашли углубления диаметром более 10 м и глубиной 5 м, которые образуют круг диаметром 2 км.
Они окружают древнее поселение
Анализ проб из раскопок показывает, что ямы были вырыты более 4,5 тыс. лет назад в период неолита.
По мнению экспертов, ямы, которых насчитывается более 20, вероятно, отделяли священное место, связанное со Стоунхенджем, также имевшим сакральное предназначение.
Полевые работы и анализ проводили специалисты из
Доктор Ричард Бэйтс из
Его коллега Тим Киннард сказал, что анализ осадочных пород из ям показал, что в них содержится «интересный и разнообразный архив неизвестной ранее информации об окружающей среде».
Он отметил, что изучение найденного материала позволило археологам детально реконструировать историю ландшафта Стоунхенджа за последние 4 тыс. лет.
«Поскольку в
Об открытии стало известно на следующий день после летнего солнцестояния. В этом году наблюдать это природное явление можно было только через