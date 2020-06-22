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16:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Рядом со Стоунхенджем нашли еще один памятник времен неолита

В ходе археологических исследований ученые обнаружили ямы диаметром более 10 м и глубиной 5 м, которые образуют круг длиной 2 км.

Источник: BBC News Русская служба

Археологи обнаружили поблизости от Стоунхенджа древнее кольцо из ям, вырытых несколько тысяч лет назад.

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В ходе археологических исследований ученые нашли углубления диаметром более 10 м и глубиной 5 м, которые образуют круг диаметром 2 км.

Они окружают древнее поселение Даррингтон-Уоллс, находящееся в 3 км от Стоунхенджа.

Анализ проб из раскопок показывает, что ямы были вырыты более 4,5 тыс. лет назад в период неолита.

По мнению экспертов, ямы, которых насчитывается более 20, вероятно, отделяли священное место, связанное со Стоунхенджем, также имевшим сакральное предназначение.

Полевые работы и анализ проводили специалисты из Сент-Эндрюсского университета, Бирмингемского университета, Уорикского университета, университета Глазго и университета Уэльса Тринити-Сент-Дэвид.

Желтые точки показывают, где находились ямы. Даррингтон-Уоллс отмечен коричневым кругом в центре. Стоунхендж — в верхнем левом углу | Источник: BBC News Русская служба

Доктор Ричард Бэйтс из Сент-Эндрюсского университета сказал: «Дистанционное зондирование и тщательный отбор проб дают нам представление о прошлом, показывая, что общество того времени было устроено сложнее, чем мы могли себе представить».

Ямы окружают место, где находился Даррингтон-Уоллс | Источник: BBC News Русская служба

Его коллега Тим Киннард сказал, что анализ осадочных пород из ям показал, что в них содержится «интересный и разнообразный архив неизвестной ранее информации об окружающей среде».

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Он отметил, что изучение найденного материала позволило археологам детально реконструировать историю ландшафта Стоунхенджа за последние 4 тыс. лет.

«Поскольку в Даррингтон-Уоллс жили и пировали строители Стоунхенджа, он содержит в себе ключ к истории более обширной территории Стоунхенджа, и это поразительное открытие обогащает наши представления о жизни и верованиях наших предков, живших в эпоху неолита», — сказала археолог Ник Снэшолл, занимающаяся изучением Стоунхенджа.

Об открытии стало известно на следующий день после летнего солнцестояния. В этом году наблюдать это природное явление можно было только через онлайн-трансляцию, поскольку традиционное мероприятие, собиравшее тысячи людей в Стоунхендже, было отменено.

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