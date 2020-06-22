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17:16 (мск), источник: Газета.Ру

Начало отпусков: на чем безопаснее путешествовать

Планы россиян на летний отпуск уже смешала пандемия COVID-19 — однако путешествия по России никто не отменял. В аэропортах, самолетах, поездах уже предусмотрены меры, которые помогут предотвратить распространение инфекции, однако полагаться только на то, что о вас позаботятся другие — нельзя.

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Источник: katyveldhorst/СС0

«Газета.Ru» — о том, как путешествовать этим летом и обезопасить себя.

Безопаснее, чем в офисе и ТЦ

Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в планы россиян. Официально авиасообщение внутри России не прерывалось, однако многие авиакомпании в апреле отменили свои рейсы — полностью или частично.

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В июне Росавиация планирует разрешить возобновление рейсов в туристические центры только при условии «сохранения карантинных мер в регионах». Власти субъектов сами решают, как поступить с путешественниками: либо обязуют самоизолироваться, либо предлагают провести карантин в обсерваторах.

В ведомстве подчеркнули, что лучше пока обойтись без путешествий: если вы живете там, где активно распространяется коронавирус, или едете туда, или в случае, когда тот, кого вы навещаете, находится в группе риска. Не стоит пока отправляться в поездки и людям, которые сами рискуют тяжело перенести болезнь.

Если поездку отложить нельзя, то необходимо соблюдать правила, которые 20 мая выпустила Росавиация. Так, все рейсы разделят на уровни — малого, среднего и высокого риска. У всех людей перед входом в аэропорт должна быть измерена температура.

На рейс не пустят людей с признаками ОРВИ и повышенной температурой — выше 37 градусов. Также в здании аэровокзала нельзя будет находиться дольше, чем два часа. Магазины, бары и кафе, кроме торгующих на вынос, будут закрыты.

Сейчас в российских аэропортах обязательно ношение масок и перчаток.

Однако необходимо помнить и о элементарных мерах предосторожности: постараться держаться от людей, особенно чихающих и кашляющих, как минимум на расстоянии двух метров, мыть руки, не трогать лицо и не прикасаться к другим людям.

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Росавиация также требует, чтобы руки всех пассажиров были обработаны антисептиками. В самолете вам должны выдать новые перчатки и маски — из обязательного запаса авиакомпании. Их во время полета нужно менять каждые 2−3 часа.

В ведомстве отметили, что при ухудшении эпидемиологической ситуации авиакомпании могут запретить пассажирам расстегивать ремни безопасности весь полет, а передвигаться по самолету позволят только для посещения туалета. Чиновники также требуют избегать «скученности» при входе в самолет и выходе из него.

Между тем Международная ассоциация воздушного транспорта считает, что находиться в самолете безопаснее, чем в офисе или торговом центре. Все дело в хорошей системе очистки воздуха. И для таких утверждений есть основания, а авиапроизводители убеждают, что эффективными фильтрами обеспечены все современные лайнеры.

«В салоне воздух всегда движется сверху вниз в поперечном направлении, то есть в пределах одного блока кресел на одном ряду. В нижней части салона использованный воздух выводится через специальный клапан, после чего часть воздуха отправляется за борт, а часть — на очистку в HEPA-фильтры, которые удаляют до 99,97% всех частиц, даже микро- и нано-размера, включая бактерии и вирусы», — говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Нужно тщательно выбирать маршрут

Если все-таки полет на самолете вас пока пугает и в качестве средства передвижения вы выбрали машину, то нужно помнить, что риск заболеть не снижается. Как правило, во время путешествия на автомобиле есть возможность остановиться в любой момент и в любом месте.

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Во время остановки на заправке не забывайте мыть руки, носить маску и перчатки. Запаситесь гигиеническими влажными салфетками, которые могут пригодиться в пути.

Если на пути следования запланирована остановка в отеле, то рекомендуется заранее бронировать номер или арендовать квартиру.

При этом необходимо убедиться, что в учреждении соблюдены все правила санитарных норм, которые рекомендовал Роспотребнадзор.

Однако в некоторые регионы пока нельзя будет посетить на автомобиле. Так, в Сочи и на другие курорты Кубани добираться придется только на поезде или самолете. При этом с собой необходимо взять путевку, санаторно-курортную карту и справку об отсутствии коронавируса. Кроме этого, гость должен документально подтвердить, что он в течение 14 дней не был в контакте с заболевшими COVID-19.

В вагонах установлен микроклимат

Если вы выбрали путешествие на поезде, то также стоит позаботиться о гигиене места. Протрите столик и ручки вашего места. Без лишней необходимости не нужно трогать окружающие предметы.

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Также обязательно изучите эпидемиологическую обстановку и правила безопасности региона, в который вы собрались поехать. Отметим, что ситуация может измениться всего за несколько дней.

Когда планируете маршрут, нужно стараться избегать массовых туристических мест.

Более того, стоит проверить загруженность поезда перед покупкой билетов.

Как рассказала начальник управления по внешним связям и корпоративным коммуникациям Тверского вагоностроительного завода Наталия Магеря порталу NationNews.Ru, в российских пассажирских вагонах, а, в частности, электропоездах «Иволга» установили Уф-лампы и системы для сдерживания распространения инфекции.

Она рассказала, что вагоны оснащены системами микроклимата и обеззараживания воздуха. Помимо этого, установки имеют УФ-лампы, проходя через которые атмосферный воздух очищается от вирусов и бактерий, и затем поступает в пассажирские салоны.

Между тем большинство российских туристов готово возобновить свои путешествия во второй половине текущего года, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-сервиса Biletix.

Опрос был проведен среди 2 тыс. пользователей сервиса и показал, что 87% из них уже во второй половине 2020 года готовы вновь начать свои поездки.

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