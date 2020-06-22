Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые: генная инженерия открывает новые перспективы Биоинженеры создали генномодифицированных коров
Фоторепортажи
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
50В Сети выбрали самые красивые фото года
17:53 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, сколько коронавирус может жить в речной воде

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Коронавирус нового типа при попадании в речную воду может выживать до 25 дней, следует из препринта исследования, опубликованного на медицинском портале medRxiv.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:40 MSK, 22.06
Инфицировано592 280+7 600
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
9.0622.06
Скончалось8 206+95
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
9.0622.06
Выздоровело344 416+4 705
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
9.0622.06
Инфицировано8 986 016+158 082
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
9.0622.06
Скончалось468 907+3 856
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
9.0622.06
Выздоровело4 455 678+69 477
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
9.0622.06
Идёт загрузка
Источник: Reuters

К данному выводу пришли польские и британские ученые. Они оценили продолжительность жизни вируса в водоемах при условии попадания в них сточных вод, а также риск инфицирования в случае контакта с зараженной водной системой.

Как отмечается, сточные воды могут напрямую попадать в водную систему ввиду крупных утечек, сбоев или полного отсутствия средств обработки стоков.

Крупные утечки во время пандемии коронавируса случились, в частности, в США (в штатах Джорджия, Флорида и Нью-Йорк), а также в Испании (в автономном сообществе Андалусия).

«Природные водные системы могут служить каналом передачи SARS-CoV-2 … Мы пришли к выводу, что вирус может оставаться стабильным до 25 дней», — говорится в исследовании.

По оценкам ученых, для заражения COVID-19 в водоеме необходима концентрация в соотношении 100 вирусных частиц на 100 миллилитров воды. Наиболее высокая угроза заражения была обнаружена в государствах с низкими объемами потребления питьевой воды, высокой долей зараженного населения, а также слабым разбавлением попадающих в водоемы сточных вод.

В данную категорию попали, в частности, Испания, Великобритания и Марокко. При контакте с загрязненным водоемом в этих странах человек в течение суток после утечки сточных вод может получить более 468 вирусных частиц, что ведет к высокому риску заражения.
Чтобы помнили
Зажгите свою «Свечу памяти» онлайн

Сравнительно небольшая угроза заражения выявлена, в частности, в Канаде, Норвегии и Венесуэле.

Отмечается также роль температуры воды. Так, концентрация вирусных частиц на протяжении долгого времени остается наиболее высокой в холодной воде.

«Проведенный анализ предполагает, что контакты с реками и прибрежными водами после утечки сточных вод должны быть минимизированы с целью снизить риск заражения», — говорится в исследовании.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.

Справка
Коронавирус: что такое вторая волна, насколько опасной она будет и можно ли ее избежать?Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны
Коронавирус без симптомов
 Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Голикова заявила, что россиянам придется носить маски до зимы
США показали постановочное фото переговоров с участием России
На Украине раскрыли размер взятки за закрытие дела Байденов
С 1 июля повысят пенсии. Кто получит прибавку и новые льготы
Кот вернулся домой через три года после побега (фото)
Глава отдела полиции в Курской области задержан за госизмену
Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС
Здоровье
Почему щелкает челюсть, когда вы жуете? Если хрустит челюсть при жевании, зевоте или разговоре, может ли это быть опасным?
Hi-Tech
Россияне «скупают» AliExpress. Потрачены миллиарды С ослаблением карантина люди снова начинают активно покупать товары
Авто
Какими автомобилями премиум-класса владеют российские депутаты Авто Mail.ru внимательно изучил декларации российских парламентариев и узнал, какими премиальными автомобилями они владеют. Спойлер: самая популярная модель у законотворцев - это ожидаемо Mercedes-Benz S-Класса
Кино
Ширвиндт высказался об уходе Добронравова из Театра сатиры Известно, что актер будет доигрывать спектакли со своим участием
Новости партнеров
Ефремов уже почти при смерти
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Дети
Телеведущая Марина Ким станет многодетной мамой Звезда не может скрывать интересное положение.
Леди
Высоцкая без макияжа и в нарядном платье смутила фанатов Пользователи сети пришли в недоумение из-за внешнего вида актрисы.
Новости партнеров
Свидетель перевернул ход дела: кто сидел в машине Ефремова
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Ефремов уже почти при смерти
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь