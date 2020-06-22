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18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка неожиданно получила привет из прошлого, спрятанный в стене дома

Но он напомнил ей о большой потере.

В дверь к 36-летней Кимберли Колбек из британского города Лидс в середине июня неожиданно постучали рабочие. Мужчины делали ремонт в доме, который когда-то принадлежал ее родителям, и нашли спрятанную в стене капсулу времени.

Строители решили не выбрасывать находку, а разыскать прежних владельцев дома и вернуть им «привет из прошлого», пишет The Sun.

С помощью соцсетей они нашли Кимберли и вручили ей находку — стеклянную бутылку с запиской, датированной 1989 годом.

Женщина не ожидала такого подарка, ведь она совсем забыла об этой бутылке. Но найденная в стене капсула одновременно и обрадовала, и расстроила Колбек. Как она призналась, что прятала в стену секрет вместе с двумя своими братьями — Эндрю и Кристофером. Они всегда были очень близки и дружны, но два года назад Эндрю скончался. Потому записка, написанная им в детстве, напомнила о ее горе.

Кимберли рассказала, что они с братьями спрятали бутылку с датой и именами, 14 февраля 1989 года, во время ремонта кухне. Тогда тогда старшему из них — Эндрю — было 13 лет.

Положив капсулу в стену, дети забыли об этом. После недавней смерти мамы родительский дом продали, и новые владельцы захотели сделать там ремонт, во время которого и наткнулись на бутылку с запиской.

Екатерина Гура

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